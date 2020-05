Konec švédských stolů a dekorací. České hotely se chystají na otevření

Změna provozu se dotkne celého chodu hotelu. Ve veřejných prostorách, jako je recepce či snídaňová restaurace, budou muset hosté a personál dodržovat dvoumetrové rozestupy. Společné skupiny hostů se však budou moci sdružovat i na menší vzdálenost. Ve společných prostorách se bude klást důraz i na hygienu. Všechny plochy, výtahy či madla budou otírána dezinfekcí a na společných toaletách budou k dispozici dezinfekce na ruce.

Dezinfekce bude podle nařízení ministerstva zdravotnictví dostupná pro hosty a personál i na recepci, která bude případně zabezpečena plexisklem. Fyzický kontakt mezi zaměstnanci a hosty a dotykový kontakt se spotřebním zbožím, jako jsou karty, registrační formuláře či pera, budou omezeny na minimum a po každém použití dojde k dezinfekci.

Upřednostňovat se bude elektronický check-in a bezkontaktní platby. „Samozřejmě budeme preferovat bezkontaktní elektronické platby, ale pokud někdo přijde s hotovostí, tak ho neodmítneme,“ říká hoteliér Jiří Gajdošík z Asten Hotels.

Na minimum se kromě kontaktu omezí i dekorativní předměty. Hotelové pokoje se budou muset obejít bez per, časopisů, dekorativních polštářů a přehozů. Naopak vypínače, kliky nebo ovládání na televizi či klimatizaci budou důkladně dezinfikovány. Samotná klimatizace bude na pokoji fungovat jen s omezením cirkulace vzduchu.

Změny se pochopitelně dotknou i hotelového stravování. Důraz se bude klást na odstup stolů, pravidelné dezinfikování židlí a ploch a častou sanitaci výčepů a barů.

Jídelní lístky, nabídky, podnosy či ubrousky budou používány pouze v nezbytně nutných případech. Příbory a prostírání host dostane až po usazení ke stolu a u bufetu budou nutné rozestupy a hosté si nebudou moci sami nabírat jídlo, pečivo či dresinky budou podávány v jednoporcových baleních. Změní se i mytí nádobí, během procesu oplachování a mytí bude nutné dodržovat teplotu vody nad 60 stupňů a celá provozovna se bude muset pravidelně větrat.

„Prodloužili jsme dobu snídaní, aby se netvořily fronty. Změní se i způsob stravování, jídlo budeme podávat formou tapas. Host dostane talíř s vybranými malými porcemi a bude moct ochutnávat,” řekl hoteliér Lukáš Pytloun.

Na změny se musí připravit i personál. Zaměstnanci musí podstoupit školení o ochraně před infekcí a dodržování preventivních opatření. Roušky a jiné ochranné pomůcky budou nezbytnou součástí pracovního oděvu a nutné bude i dodržování rozestupů a zvýšená pozornost při manipulaci s použitým prádlem.

Nejasná pozice portýrů

Hoteliéři se na obnovení provozu pečlivě připravují. „Snažíme se postupovat podle pravidel od ministerstva zdravotnictví a připravit pro hosty příjemné prostředí i v obtížných podmínkách. Plexiskla na recepcích zatím neplánujeme, ale určitě budeme přísněji dodržovat hygienická opatření a personál bude nosit rukavice i roušky. Bohužel budeme muset snížit počet dekorací na pokojích, protože by to pak bylo ještě obtížnější s údržbou, ale stále chceme zachovat hezké prostředí, i když třeba bez ozdobných polštářků, bločků a tužek na pokoji,” říká hoteliér Jiří Gajdošík.

Nová pravidla s sebou přinášejí i nejasnosti a problémy. „Stále ještě nevíme, zda můžeme hostům parkovat auta a odnášet zavazadla. Zároveň jsme řešili, jakou formou podávat snídaně. Nakonec jsme se přiklonili k tomu, že si host přesně řekne, co z bufetu chce nandat, a personál mu to donese, nechtěli jsme naše zákazníky ochudit o možnost výběru. Dále ještě řešíme, jakou formou hostům poskytneme informace o podmínkách pobytu,” dodává Gajdošík.

Zvýšené dezinfikování však může přinášet i problémy s údržbou. „Minulý týden jsme otevřeli zahrádky a dezinfekce nám úplně vybělila židle. Máme v jednom resortu stoly z velkých dubových desek a bojím se, že by dezinfekce mohla dřevo poškodit. Společně s přípravky na údržbu dřeva se to asi i promítne do nákladů,” uzavírá Jiří Gajdošík.

Milionové rekonstrukce a osiřelá Praha

S novými podmínkami se mnohdy pojí i nákladné úpravy. „V posledních třech měsících jsme se hodně zaměřovali na automatizaci. Hosté tak budou mít k dispozici automatickou recepci a samoobslužné kiosky, skrze které si sami budou moct udělat check-in i check-out. Faktury i informace budeme posílat elektronicky,” vysvětluje hoteliér Lukáš Pytloun.

„Na automatizaci jsme pracovali už asi dva a půl roku. Paradoxně jsme ji díky koronaviru a uzavření hotelů zvládli dokončit dříve, původně měla být hotová až koncem roku. Vyšlo nás to zhruba na 3 až 4 miliony korun,” dodává šéf Hotelů Pytloun pro iDNES.cz.

I když je však možnost hotely otevřít již od příštího pondělí, ne všechny pobočky začnou přijímat hosty. „V příštím týdnu otevřeme resorty na horách. Prahu a většinu libereckých hotelů necháváme zavřené. Tyto oblasti jsou závislé na zahraničních turistech a obchodních cestách a bohužel by se nám nenaplnila kapacita,“ uzavírá Pytloun.