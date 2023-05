Negativní názor Čechů na cizince převažuje, postupně ale slábne, říká průzkum

Podíl Čechů s negativními názory na cizince žijící v Česku je v současnosti nejnižší za posledních 20 let, přesto stále převažuje. Lidi jiné národnosti označuje za problém pro celou Českou republiku 50 procent obyvatel země. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM), prováděného od konce ledna do 20. března.