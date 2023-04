Volby by v březnu vyhrálo ANO, lidovci by ve Sněmovně propadli, ukázal průzkum

Hnutí ANO si od minulého šetření polepšilo o 2,5 procentního bodu. Posílila také podpora ODS, SPD a STAN. Naopak Piráti zaznamenali pokles o 3 procentní body.

Volební potenciál hnutí ANO je na stejné úrovni jako jeho preference, tedy 34,5 procenta. Také ODS má s 18,5 procenty vysoký volební potenciál, stejně jako STAN s 15,5 procenty a Piráti s 14,5 procenty. Volební potenciál SPD mírně vzrostl na 12 procent, uvedl Median.

Do Poslanecké sněmovny by se dle volebního modelu ve srovnání s volbami v říjnu 2021 nedostala KDU-ČSL. „Podpora TOP 09 a ČSSD se pohybuje kolem hranice 5 procent a nelze tak spolehlivě určit, zda je nad touto hranicí či pod ní,“ uvedl Median. Statistická odchylka Medianu u malých stran je plus minus půl procentního bodu a u velkých stran plus minus 3,5 bodu.

Nejvíc poslaneckých mandátů by si připsalo hnutí ANO, ve Sněmovně by obsadilo 85 míst. Druhá ODS by si připsala 38 mandátů, SPD by získala 24 křesel, Piráti pak 21, STAN by obsadil 20 míst a TOP 09 by připadlo 12. Současná vládní koalice by měla v součtu 91 mandátů.

Hnutí ANO si udržuje podporu zejména mezi lidmi v důchodu (55,5 procenta) a ve věku nad 65 let (53,5 procenta). Ve věkové skupině od 45 do 54 let jsou nejvíce zastoupeni voliči ODS.

ODS má také největší podporu mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi, u voleb by ji podpořilo 25 procent voličů. Dalších 19,5 procenta by dalo hlas hnutí ANO, Piráty by pak podpořilo 13,5 procenta voličů s vysokou školou.

Mezi studenty by nejvíc hlasů získal STAN, volilo by ho 25 procent z nich. Dalších 19,5 procenta by podpořilo Piráty a 16,5 procenta studentů by hodilo hlas ODS.

Polovina voličů se středoškolským vzděláním s maturitou by podle průzkumu podpořila SPD.

Voleb do Poslanecké sněmovny by se podle Medianu zúčastnilo 63,5 procenta respondentů, účast zvažuje dalších 14 procent. U urnám by určitě nepřišlo 16,5 procenta respondentů. „Proti minulému volebnímu modelu pozorujeme nárůst ochoty zúčastnit se voleb, nicméně deklarovaná volební účast bývá obvykle vyšší než skutečná účast,“ doplnil Median.

Sběr dat pro volební model proběhl mezi 2. březnem a 3. dubnem letošního roku. Průzkumu se zúčastnilo 1006 respondentů ve věku 18 let a více.