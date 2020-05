Dejme příspěvek asi 2500 korun na žáka, navrhuje premiér Babiš

Premiér řekl novinářům při návštěvě rekreačního střediska Růžená u Milevska na Písecku, že se inspiroval na Slovensku, které dítěti na tento pobyt přispívá částkou sto eur.

Slovensko, jak uvedl premiér, takto přispívá žákům prvních až devátých tříd základních škol. „Jsem přesvědčen, že je to potřeba udělat i u nás. Rozhodl jsem se, že půjdu na vládu za kolegy a budu navrhovat, abychom i my jako stát přispívali dětem do škol v přírodě. Je to fajn pro děti, podpoříme tím rodiny, které si to ne všechny můžou dovolit. Bylo by fajn, aby se nestalo, že provozovatelé areálů se dostanou do ekonomických potíží. Pokud to funguje u sousedů, tak u nás by bylo dobré to zavést,“ řekl premiér.

Jak dodal, státní rozpočet by to snesl. Je podle něj vzít v potaz i to, že řada rodičů bude teď kvůli následkům koronavirových omezení ve složité peněžní situaci.

Sumu, kterou by stát na jednoho žáka přispěl, odhadl na 2 500 korun. Nápad už předestřel ministru školství Robertu Plagovi. Premiér také dnes řešil se zástupci provozovatelů situaci, kdy rodiče letos zaplatili zálohy školám pro školní pobyty v přírodě dřív, než přišla pandemie koronaviru.

„Školy to poslaly dál provozovatelům, ti měli nějaké náklady. Někteří (ředitelé) akceptovali posun (pobytů), někteří to ale nechtějí akceptovat. Chápu, pokud jsou to děti v posledním ročníku, ale bylo by fajn, kdyby se našlo řešení,“ řekl premiér.