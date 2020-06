Školy v přírodě zůstávají nevyřešené, třetina škol trvá na vrácení peněz

S třetinou škol se pořadatelé dohodli na přesunutí termínů na podzim. Další přibližně třetina ředitelů byla ochotna přistoupit na kompromis, kdy jim byla vrácena podstatná část zálohy a se školami v přírodě budou počítat za rok. Zbylá třetina škol však na dohody nepřistoupila, řekl místopředseda Asociace dětské rekreace Roman Houška.

Pošlete letos svoje děti na tábor? Ano 24 Ne 14

Pomoci by podle něj mohla změna doporučení ministerstva školství (MŠMT) školám, aby před vrácením hotovosti volily přesunutí akcí na příští školní rok. MŠMT na konci dubna na svém webu uvedlo, že školy mohou trvat na vrácení plateb za výlety a školy v přírodě, které se měly uskutečnit od 20. února do 31. srpna.

Následkem toho podle Houšky klesla ochota ředitelů škol domlouvat se na přesunech sjednaných pobytů z jara na podzim na minimum. Pořadatelé pro udržení fungujících vztahů zálohy mnohdy raději v těchto týdnech vracejí. Dostávají se tak podle Houšky do milionových ztrát.

Organizátory podpořil na konci května premiér Andrej Babiš (ANO), podle kterého by školy měly akceptovat přesun termínů, vyjma žáků devátých ročníků.

„Podpora pana premiéra nám velmi pomohla, podařilo se nám také spojit se s panem ministrem (školství Robertem) Plagou (ANO). Přislíbil změnu doporučení školám ve smyslu, aby školy v přírodě přesouvaly na podzim či jaro. Pro nás je to již pět minut po dvanácté. Stávající milionové ztráty nám to nenahradí, ale mohli bychom předejít případným soudním sporům, ke kterým situace v některých případech směřuje,“ uvedl Houška.

Premiér zároveň na konci května uvedl, že po vzoru Slovenska navrhne vládě schválení příspěvku 2 500 korun na žáka pro pobyty ve škole v přírodě. „Je to vstřícný krok, který by určitě do budoucna pomohl restartovat tuzemský cestovní ruch zaměřený na dětskou rekreaci. Rádi bychom se podíleli na přípravě konkrétních parametrů podpory. Uvítáme, pokud nás vláda k jednání přizve,“ řekl Houška.

Krize sjednotila organizátory akcí

Situace kolem koronaviru pode Houšky spojila pořadatele letních táborů, škol v přírodě a provozovatelů rekreačních středisek. Dosud nepůsobili organizovaně a právě v současné krizi se absence jednotného hlasu ukázala jako značný handicap. Problematika byla podle Houšky v pozadí, stát pro ně například nepřipravil žádnou konkrétní podporu. Nedávno však vznikla Asociace dětské rekreace, která má nyní kolem 50 členů a další se hlásí.

„Podle našeho velmi hrubého odhadu každé třetí dítě školou povinné jezdí každým rokem na školu v přírodě a každé druhé dítě v létě na tábor. Když vezmeme v úvahu, že dětí na ZŠ je milion, nejedná se o malá čísla. A akce pro děti se týkají i dětí MŠ i středoškoláků,“ uvedl Houška. Problémy organizátorů dětských rekreací podle něj dopadají na další podnikatelské činnosti, jako jsou ubytovatelé, dopravci, prádelny či pekárny.

Zotavovací akce pro děti do 15 let vláda ve svém harmonogramu uvolňování podnikatelských činností původně uváděla v poslední vlně nejprve od 8. června, po zrychlení od 25. května. Podle tiskového oddělení ministerstva školství kabinet 18. května schválil mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které vícedenní akce škol do odvolání zakázalo. Zotavovací akce pro děti, mezi které školy v přírodě patří, by měly být podobně jako tábory povoleny od soboty 27. června, tedy až po skončení školního roku.