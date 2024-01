Přijetí eura je politické rozhodnutí, tvrdí Dostálová. Bartošek oponoval

Debatu o přijetí eura vyvolal novoroční projev prezidenta Petra Pavla, v němž hlava státu vyzvala politiky, ať dělají kroky k plnění závazku České republiky přijmout euro. Jeho výzvu okamžitě odmítli politici opozičních hnutí ANO a SPD. „Pro mnohé z nás to bylo překvapení. Nejenom já, ale i celé hnutí ANO je v aktuální situaci proti,“ uvedla Dostálová v pořadu 360° na CNN Prima NEWS.

„Dnes je eurozóna dluhovou unií, zadluženost dosahuje 91 procent HDP. Česko by v tuto chvíli ručilo za dluhy a úvěry ostatních zemí,“ řekla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny.

Podle ní je otázka směřování k euru zarážející. „Z hlediska dnešní ekonomiky je to čistě politické rozhodnutí. Kdyby převládaly argumenty ekonomické výhodnosti pro Česko, nejsme proti. Ale tak to není, tak proč bychom se teď měli bavit o přijetí eura,“ nadnesla Dostálová.

Ohledně výhodnosti dal Bartošek Dostálové za pravdu. Jedním dechem ovšem dodal, že stejně důležitý je i historický závazek Česka. „Euro musíme přijmout proto, že jsme se k tomu zavázali. Když to nesplníme, půjde o neskutečné poškození prestiže a věrohodnosti České republiky,“ řekl Bartošek.

Zároveň dodal, že je potřeba definovat, jak má výhodnost eura vlastně vypadat. „Exprezident Václav Klaus nebyl ochoten definovat, jak vypadá výhodnost.“ A to je podle místopředsedy Poslanecké sněmovny problém.

Dostálové rovněž vyčetl nestabilitu názorů šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. „Potřebujeme stabilitu a předvídatelnost. Není možné, aby váš předseda říkal v roce 2013, že euro chce, a po deseti letech zase říkal, že ho nechce,“ oponoval Bartošek směrem k Dostálové.

„Měla by samozřejmě probíhat odborná ekonomická diskuse, ale měla by být splněna také všechna kritéria,“ vysvětloval Bartošek. Dodal, že pokud by bylo euro výhodné ekonomicky – pro rodiny i průmysl – je to zcela legitimní téma.