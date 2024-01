Pavlův projev potěšil politiky pětikoalice. Opozici vadila jeho podpora eura

„Radost budou mít ti, kteří volili pětikoalici, radost budou mít ti, kteří chtějí euro. A já se nedomnívám, že je to správně,“ reagoval na prezidentovo novoroční vystoupení předseda stínové vlády opozičního hnutí ANO, místopředseda Sněmovny Karel Havlíček. „Byl to provládně laděný projev,“ řekl v České televizi Havlíček.

„V projevu nikoho neurazil, nerozděloval společnost, nepoklonkoval Rusku, mluvil o nutnosti přijetí eura,“ pochválíla prezidentovo vystoupení šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Líbilo se jí, že se Pavel soustředil na budoucnost místo utápění se v minulosti. „Po mnoha letech zášti a zloby příjemná změna, za kterou jsem vděčná,“ uvedla Pekarová Adamová na sociální síti X.

Za vyvážený a jasný projev poděkoval prezidentovi Pavlovi předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. „Nemůžeme se kvůli strachu vzdávat svobody. Mladá a nejmladší generace zaslouží podporu a není fér odkládat do budoucnosti současné problémy. Možnost opřít se o podporu rodiny a blízkých je velké štěstí,“ napsal na sociální síti X Vystrčil.

„Projev hodný prezidenta, bez urážek a rozdělování společnosti. Těší mě, že pan prezident neopomenul zmínit závazky, které naše země má, jako je přijetí eura. Už jsme čekali příliš dlouho. Souhlasím, že společná měna je logickou budoucností,“ ocenil Pavlovo vystoupení ministr pro evropské záležitosti za hnutí STAN Martin Dvořák.

Spokojen byl i ministr práce a sociálních věcí a předseda lidovců Marian Jurečka. „Po letech jsme mohli vyslechnout zajímavý novoroční projev prezidenta republiky s odkazem na současně dění kolem nás,“ uvedl Jurečka. Ocenil i prezidentova slova, že se nemáme nechat paralyzovat strachem.

Opozici dráždí Pavlova slova na podporu eura

Šéf opozičního hnutí SPD Tomio Okamura kritizuje to, že prezident ve svém novoročním projevu vyzval k tomu, aby politici začali dělat konkrétní kroky, které dovedou Česko ke splnění závazku přijmout společnou evropskou měnu euro. To země slíbila vstupem do Evropské unie. „Je to proti zájmu většiny občanů České republiky,“ tvrdí Okamura. Projev prezidenta byl podle něj na podporu Fialovy vlády.

Šéfka KSČM, europoslankyně Kateřina Konečná napsala na sociální síti X, že za sebou máme nepokrytou agitku Petra Pavla ve prospěch pětikoalice před letošními volbami. Chápe, že musel národu zkusit říct něco pozitivního. „Pravdou ovšem je, že v příštím roce mají opět nejlepší vyhlídky banky, zbrojaři, nadnárodní korporace a miliardáři. Těm tato vláda a prezident jdou na ruku,“ tvrdí Konečná.

„Šílený novoroční projev prezidenta,“ zhodnotil Pavlova vystoupení předseda neparlamentní Přísahy Robert Šlachta. Vadí mu, že se prezident zastal vlády i vyzval k euru. „Prezident zneužil novoročního projevu k obhajobě této vlády a jejich nesmyslných balíčků, které rozpočet stejně nezachrání. Navíc hned na začátku roku začal tlačit na přijetí eura, které by jednoznačně naši zemi ekonomicky poškodilo,“ napsal Šlachta.

Prezident řekl, že letos si připomínáme 20. a 25. výročí vstupu do Evropské unie a NATO a zmínil i závazky, které Česko při vstupu do těchto organizací dobrovolně přijalo. „Prvním jsou výdaje na obranu země. Ten letos po dlouhé době opět plníme. Druhým je přijetí společné evropské měny. Je načase, abychom po letech začali dělat konkrétní kroky, které nás k naplnění tohoto závazku dovedou,“ řekl Pavel.