Prezident Petr Pavel se rozhodl vrátit k tradici novoročních projevů

Tradici novoročních projevů hlavy zahájil první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Zprvu poskytoval novinám novoroční interview. Na Nový rok 1919 také promluvil k Národnímu shromáždění. Ve třicátých letech Masaryk začal vystupovat s vánočními projevy.

V průběhu vánočních svátků vystoupil tentokrát premiér Petr Fiala. Slíbil, že skončí zdražování a mzdy znovu porostou. „Věřím, že to nejhorší máme za sebou, přichází rok naděje,“ řekl ve svém projevu Fiala.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil stihl oslovit občany ještě dříve, s adventním poselstvím. „Osobně mi velmi vadí, že my politici, politici z koalice a z opozice postupně ztrácíme schopnost spolu mluvit,“ řekl Vystrčil. Vadí mu, že se to přenáší ze Sněmovny a z politiky i do běžného života.

Je velmi pravděpodobné, že i prezident Pavel se ve svém projevu vrátí k tragédii před koncem roku. Vrah, který nejprve zabil v lese na okraji Prahy dvaatřicetiletého muže a jeho dvouměsíční dceru, se po pár dnech vydal vraždit na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Při tragédii na univerzitě zahynulo 14 lidí včetně střelce, který spáchal podle policie sebevraždu, jedna oběť vraha zemřela v nemocnici..

„Apeluji na všechny, aby tento tragický incident nezneužívali. Aby nebyl zneužíván politicky, aby nebyl zneužíván k útokům na policii, aby nebyl zneužíván k šíření dezinformací,“ apeloval prezident Pavel po mimořádném jednání vlády, kterého se také zúčastnil a po němž byl vyhlášen státní smutek na 23. prosince.

Petr Pavel vystoupí s novoročním projevem necelý rok poté, co zvítězil v boji o Hrad, když ve druhém kole prezidentské volby porazil šéfa ANO Andreje Babiše. V klíčových otázkách zahraniční politiky postupuje v souladu s vládou. „Musíme pokračovat v podpoře Ukrajiny,“ řekl Pavel po jednání s hlavami států Slovenska, Polska a Maďarska na Pražském hrad. Rusko musí podle něj také nést odpovědnost za ztracené lidské životy a škody napáchané na Ukrajině.