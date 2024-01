Referendum o euru není možné. Česko by porušilo stávající smlouvu, míní Špidla

„Referendum o euru by znamenalo, že by Česká republika řekla, že nebude dodržovat smlouvu, kterou v určitém bodě schválila,“ řekl na CNN Prima NEWS bývalý premiér České republiky Vladimír Špidla.

Jeho vláda v roce 2003 zahájila reformu veřejných financí, jejímž cílem bylo snížení rozpočtových schodků zamezujících přijetí eura z 6,2 procenta HDP v roce 2003 na 4 procenta v roce 2006.

Podle ekonomky Danuše Nerudové je pro případné přijetí eura nejdůležitější stanovit konkrétní datum, kdy by se tak mělo stát. „Posledním krokem, který nás čeká před přijetím eura, je vstoupit do systému ERM II, kde bychom měli setrvat minimálně dva roky. Jsem pro to, abychom do tohoto systému vstoupili. Ale je potřeba, abychom si předtím závazně stanovili datum přijetí eura,“ míní bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně.

Chtěli byste referendum o přijetí eura? Ano 60 %(681 hlasů) Ne 40 %(446 hlasů)

„V této zemi jsme impotentní dělat zásadní reformy. Obávám se, že kdybychom bezhlavě vstoupili do systému ERM II bez stanovení termínu přijetí eura, mohli bychom v něm setrvat navěky a euro nikdy nepřijmout,“ vysvětlila Nerudová.

Politická debata o euru

Debatu o případném referendu kvůli přijetí eura vyvolal bývalý prezident České republiky Václav Klaus. Reagoval na novoroční projev současné hlavy státu Petra Pavla, který vyzval politiky k plnění závazku České republiky přijmout euro.

Chtěli byste referendum o vystoupení z EU? Ano 54 %(351 hlasů) Ne 46 %(303 hlasů)

„Vyzýváme vládu a politickou scénu, aby tak závažné rozhodnutí, jako je opuštění národní měny, nebylo provedeno za zády občanů,“ prohlásil bývalý prezident. Vyzval vládu a prezidenta Pavla, aby zanechali aktivit směrem k urychlení vstupu ČR do evropského mechanismu směnných kurzů ERM II, který je nutný pro vstup do eurozóny. Politici mají podle Klause hledat co nejširší shodu s odborníky, podnikateli, ale i opozicí a diskutovat by se mělo v obou komorách Parlamentu.

Premiér Petr Fiala v minulém týdnu připomněl, že jeho vláda se v programovém prohlášení nedomluvila na tom, že by se v současném volebním období zabývala přijetím eura. Česko ani v současnosti neplní potřebná kritéria pro přijetí společné evropské měny.

Podle premiéra debata o přijetí eura v Česku zesiluje v souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu, teď ale není postavena na reálných základech.