Pavel dal „políček“ Bartošovi. Je pro odklad digitalizace stavebního řízení

Ministr pro místní rozvoj a šéf Pirátů Ivan Bartoš inkasoval ránu ze strany, ze které to nejspíš nečekal. Prezident Petr Pavel totiž řekl, že by byl pro odložení spuštění digitalizace stavebního řízení, které ministerstvo plánuje na 1. července. Mohlo by to občany i firmy ušetřit nepříjemností, míní Pavel. Bartoš dosud tvrdí, že je vše dobře připraveno