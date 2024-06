Online stavebnímu řízení hrozí kolaps. Úředníci mají z digitální revoluce obavy

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Už za dva týdny by mělo jít podat žádosti o stavbu digitálně přes Portál stavebníka a lidé by si mohli ušetřit papírování i cestu na úřad za každým razítkem. Jenže na stavebních úřadech vypukla panika. Hlásí, že nejsou připravené, nemají dostatek informací, potřebného vybavení a počítačové programy, se kterými by měly pracovat, nefungují.