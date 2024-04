Digitální stavební řízení od července bude, slíbil Bartoš. Provoz přirovnal k D1

Jak bude vypadat digitální stavební řízení Místo návštěvy stavebního úřadu bude lidem stačit, aby se přihlásili do Portálu stavebníka. Bude přístupný jak z počítače, tak z chytrého telefonu. Stačí mít přístup k internetu. Hned po přihlášení aplikace uživateli nabídne výběr nejčastějších žádostí, typicky žádost o povolení stavby. Žádostí se prolíná osnova, která uživateli ukazuje, zda všechny položky dostatečně vyplnil. Přílohy člověk nahraje z vlastního počítače pomocí prokliku v příslušné kolonce. Systém upozorní, pokud nějaký důležitý dokument chybí. Portál stavebníka se napojí i na další registry, z nichž se automaticky do žádosti propíšou některé informace. Aplikace je nastavená tak, aby po půl minutě vyplněná data automaticky a průběžně ukládala. Přímo v této aplikaci se pak po kontrole všech údajů finálně může žádost také odeslat. Na stránce bude snadno prokliknutelný i přehled všech probíhajících řízení, a to nejen konkrétního člověka, který staví. Bude možné sledovat i stavby v okolí, například pokud v ulici staví soused. Všechny příslušné orgány pracují s informacemi, které budou propsané do Portálu stavebníka, z něj také konkrétnímu stavebníkovi budou chodit notifikace (zprávy), v jaké fázi žádost je, kdo už se k ní vyjádřil nebo kde se „zasekla“. Vyrozumění o žádostech lidé budou dostávat i nadále také poštou nebo do datové schránky.