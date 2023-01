Zemanovo přiznání, že se bál o své zdraví, potěšilo „pučistu“ Vystrčila

„Ano, bál jsem se. Dokonce si vzpomínám, jak to bylo. V pokoji byla tma nebo pološero, stmívalo se. Žena i dcera mě držely za ruku a chvíli jsme mlčeli. Pan profesor Zavoral - on to popírá - říkal údajně Andreji Babišovi, jedné mé spolupracovnici a i má žena to věděla, že odsud odjedu buď v rakvi, nebo do LDN,“ řekl v rozhovoru pro Blesk.cz prezident Miloš Zeman.

Zeman se v rozhovoru vrátil k událostem z podzimu 2021, kdy byl akutně hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici. Senátoři, kvůli indispozici hlavy státu, k čemuž došlo v době po volbách do Poslanecké sněmovny, řešili dočasný převod pravomocí podle článku 66 Ústavy, která právě myslí na situace, kdy prezident není schopen vykonávat mandát. Hlava státu ale tento nedokonaný akt později označila za puč z dílny šéfa Senátu Miloše Vystrčila.

Ten by si totiž spolu s tehdejším premiérem Andrejem Babišem rozdělil prezidentovy pravomoci do doby, než by byl Zeman opět schopný svůj úřad zastávat.

„Když nemocnice poslala předsedovi Senátu tehdejší diagnózu – která se mimochodem neukázala být správná, protože jsem se uzdravil – tak ho současně požádala, aby nebyla zveřejňována. Předseda Senátu ji přes žádost nemocnice obratem zveřejnil. Z tohoto a několika dalších indicií usuzuji, že k jistému pokusu o puč došlo,“ tvrdil tehdy Zeman.

Kritika, kterou vůči druhému nejvýše postavenému činiteli v zemi nešetřil, se ale nyní ukazuje jako zcela neopodstatněná. Jak v rozhovoru pro Blesk potvrdil, jeho zdraví v té době nebylo příliš optimální.

Vystrčila prezidentova slova zpětně těší

„Je to jak říkáte vy - jasný důkaz toho, že pokud jsme měli nějakou informaci, tak bylo naprosto v pořádku, že jsme ji v podobě, která byla možná a neubližovala tomu člověku, ale zároveň veřejnost na ní měla právo, zveřejnili,“ souhlasí v reakci na Zemanův rozhovor v odpovědi pro iDNES.cz předseda Senátu Miloš Vystrčil. Dodal, že impulzem k řešení situace rozhodně nebyla snaha zbavit Zemana jeho úřadu, nebo aby mu ublížili.

Upozornil, že prezidentovo vyjádření pro Blesk neviděl, a tak se mu k němu špatně vyjadřuje, nicméně připustil, že pokud Zeman skutečně přiznal, že se o sebe bál a lékař Zavoral mluvil o LDN či rakvi, je rád za tehdejší postup členů obou komor Parlamentu.

„Nemám to tak, že bych potřeboval prožívat zadostiučinění, jsem si jistý celou dobu, že jsme neudělali nic, co bychom nebyli povinni. Pokud to dneska plyne z toho, co říká pan prezident, jsem jedině rád, to je pravda,“ dodává šéf Senátu.

Zeman se mimo jiné Blesku svěřil, že si nepřipouštěl, že by mohl zemřít, přesto vnímal závažnost situace. Přesto svůj odchod z tohoto světa nebere nijak negativně a s tím, co jednoho dne nastane, je smíření. „Když člověk prožije tak dlouhý a více méně úspěšný život jako já, je mu 78 let, a rád bych se dožil alespoň osmdesátky, tak smrt berete jako přirozený konec života. Jako tečku, jako dunění bubnů, chcete-li, aby to skončilo jako symfonie.“

Přesto coby ateista, byť je křtěný katolík, nevěří na posmrtný život. „Budu velmi rád, když se zmýlím, ale nevěřím v něj. Myslím, že jako každý se postupně rozložím a nebo mě spálí. Zbude po mně popel a tím se pohnojí louka nebo zahrádka. Tím to skončí.“