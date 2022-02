S žalobou Hradu počítám, uvedl Vystrčil. Byl jste jako hyena, řekl Okamura

„Je to náznak ústavního puče, choval jste se jako hyena, když jste chtěl prezidenta Zemana během jeho nemoci zbavit pravomocí,“ pustil se do Vystrčila Okamura.

„Lžete,“ bránil se Vystrčil. „Prezident nevyloučil, že to bude chtít řešit právně, jste na to připraveny?“, zeptala se vzápětí Vystrčila moderátorka. „Samozřejmě, já budu velmi rád,“ odpověděl.

„Žádnou diagnózu o stavu prezidenta jsem si nevyžádal a celou dobu respektoval ústavu a snažil jsem se zajistit občanům a veřejnosti právo na informace,“ doplnil.

Nemocnici žádal o informaci, zda Zemanův stav prezidentovi umožňuje zastávat jeho úřad. Tu šéf horní komory obdržel. „Ale nikdy jsem ji nezveřejnil. Pouze jsem po dohodě s nemocnicí z vyjádření nemocnice citoval,“ dodal.

„Na interním setkání jste nám řekl, že to nemáme zveřejňovat a obsah jste zveřejnil,“ oponoval Vystrčilovi předseda SPD. „Jediný, kdo si nechal dopis o stavu prezidenta byl pan Okamura a pan Babiš,“ opáčil Vystrčil.

Že prezident zvažuje žalobu na počínání Senátu v době jeho nemoci, sdělil Zeman MF DNES ve čtvrtek. V této souvislosti konkrétně zmínil počínání právě Miloše Vystrčila a také nezávislého senátora Pavla Fischera.

Prezident Miloš Zeman se totiž domnívá, že okolnosti jeho podzimní hospitalizace, kterou provázely úvahy o dočasném převodu pravomocí hlavy státu, byly „jistým pokusem o puč“.

„Domnívám se, že to nelze vyloučit. Koneckonců aktivity jak pana Vystrčila, tak předtím pana senátora Fischera jsou notoricky známé. Když nemocnice poslala předsedovi Senátu tehdejší diagnózu – která se mimochodem neukázala být správná, protože jsem se uzdravil – tak současně požádala předsedu Senátu, aby tato zpráva nebyla zveřejňována. Předseda Senátu Vystrčil ji přes žádost Ústřední vojenské nemocnice obratem zveřejnil. Z tohoto a několika dalších indicií usuzuji, že k jistému pokusu o puč došlo. A usmívám se neschopnosti těchto pučistů,“ řekl prezident v rozhovoru pro MF DNES ve čtvrtek 17. února.

Na dotaz, zda bude věc chtít řešit právně odpověděl: „Nemohu to vyloučit“.

Zeman byl loni 10. října, den po sněmovních volbách, převezen na kliniku intenzivní medicíny pražské Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Podle zprávy lékařů, kterou od ÚVN později obdržel a zveřejnil Vystrčil, Zeman nebyl v té době schopen vykonávat pracovní povinnosti. Dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu byla navíc krajně nejistá, konstatovali tehdy lékaři.

Někteří senátoři a poslanci proto začali uvažovat o dočasném převodu části pravomocí prezidenta na předsedu Sněmovny a vlády, a to podle článku 66 ústavy. Někteří kritizovali i způsob, jakým o Zemanově hospitalizaci a zdravotním stavu informovala hradní kancelář.

Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář či právník Hradu Marek Nespala už dříve úvahy o převedení pravomocí prezidenta na další ústavní činitele označili za „pokus o puč vůči prezidentu republiky“.

Důvod pobytu v nemocnici Hrad nezveřejnil. Lékaři nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s chronickým onemocněním prezidenta, přesnou diagnózu neuvedli s ohledem na přání pacienta. Zeman později opakovaně mluvil o tom, že trpěl nechutenstvím.

Člen prezidentova lékařského konzilia, chirurg Pavel Pafko v době Zemanovy hospitalizace řekl, že Zeman má chronické jaterní onemocnění, a naznačil, že jde o cirhózu jater. Po propuštění do domácí péče prezident pobývá na zámku v Lánech, kde se o něj stará soukromá ošetřovatelská firma.

V českém zájmu je, aby válka na Ukrajině nebyla

V českém zájmu je, vzhledem k blízkosti ukrajinských hranic, aby na Ukrajině nevypukl ozbrojený konflikt, řekl Vystrčil. Zdůraznil, že pro zabránění války je důležité zachovat jednotu. Okamura považuje za důležité, aby byly dodržovány minské dohody z roku 2015.

„Zásadní věcí pro to, aby k agresi Ruska nedošlo, je, abychom byli jednotní, abychom dělali všechno pro to na základě diplomatického jednání, na základě ukázky toho, že jsme naprosto připraveni, pokud by k agresi došlo, aby válka nebyla,“ řekl předseda Senátu.

Prezident Miloš Zeman v týdnu označil mylné informace Západu o tom, že ve středu nastane ruský útok, za blamáž. Vystrčil poznamenal, že nemůže vědět, zda varování před začátkem války nebylo součástí taktiky. „Někdy je to tak, že pokud chcete, aby něco nezačalo, tak říkáte, že to začne,“ řekl Vystrčil.

Za důležité považuje uvědomit si, že agrese hrozí z Ruska. „Není to Ukrajina, která by okupovala ruské území, ale je to Rusko, které narušuje územní celistvost Ukrajiny, to znamená porušuje základní mezinárodní právo,“ podotkl. V takové situaci se podle něj nemůže Ukrajina chovat jinak a musí chránit svou zemi. Poukázal na blízkost ukrajinských hranic. Zabránit ruské expanzivní politice je podle něj důležité pro všechny demokratické země.

Předseda SPD označil za klíčové, aby byly dodržovány minské dohody. Ukrajina je podle něj nedodržuje. Je potřeba, aby se situace zklidnila a obě strany zahájily vzájemný otevřený dialog. „Jestli se bude eskalovat napětí, tak k té válce skutečně dojít může,“ řekl. Na dotaz, zda SPD v případě ruské invaze útok odsoudí, Okamura řekl, že „nikdo by neměl nikam útočit“.

Vláda podněcuje občany k agresi, tvrdí Okamura

Kvůli pandemickému zákonu proběhlo v minulých dnech mnoho protestů , přičemž demonstranti vyhrožovali politikům i maketami šibenic. Následně iniciativa Chcípl PES dokonce zveřejnila adresy politiků a vyzvala k demonstracím před jejich domy.

„Mám velkou obavu, čekám, kdy někdo vezme kostku a hodí tou kostkou. Každý, kdo šíří dezinformace, by se měl uvědomit, že za to má odpovědnost. Ten kříž si nesete a až se něco stane, tak za to máte odpovědnost a děláte to jen proto, abyste měli o tři procenta více hlasů. To je strašné a někdo to vyslovit musí,“ řekl Vystrčil Okamurovi.

Okamura na tato slova reagoval tak, že připomněl útoky na svou osobu a z jejich podněcování obvinil vládnoucí pětikoalici. Podle jeho slov se poslanec a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář za TOP 09 fotil před jeho domem a poštvával voliče proti němu. „Primář Sokolovské nemocnice Martin Straka zase občany vyzval, aby mi dali do pití kyanid,“ pokračuje. „SPD odmítá násilí a vyzývá vládní koalici, aby se distancovala od šikanózních a mafiózních praktik vůči mé osobě,“ dodal Okamura.

„Je to odsouzeníhodné, ale trvám si na tom, že vaše podávání informací je nebezpečné. Jste vlivný člověk a odpovědnost nesete. Není to jen o tom, abych měl co nejvíc procent a lajků, ale i tom, aby země fungovala. Trvám si na tom, že vás způsob vystupování a podávání informací, je velmi nebezpečný,“ reagoval Vystrčil. „Já si to myslím o vás,“ řekl Okamura.