Fiala by měl zveřejnit daňové přiznání, řekl Babiš. Koalice premiéra hájí

Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek z KDU-ČSL uvedl, že dle jeho názoru premiér celou situaci transparentně vysvětlil. „Jsem přesvědčen, že premiér udělá v následujících dnech vše, aby celou věc uvedl do pořádku,“ řekl iDNES.cz.

Také šéf poslanců ODS Marek Benda premiéra hájí. „Já si teda myslím, že to průšvih není. Tam je fakt jenom administrativní pochybení, že si premiér neuvědomil, že když vkládáte do záložny, na rozdíl od banky, se stáváte podílníkem. Tím pádem by měl formálně hlásit, že má podíl v nějaké právnické osobě. To samozřejmě napraví, a pokud by mu byla vyměřena nějaká pokuta, tak ji bezpochyby zaplatí,“ řekl ve vysílání Rádia Impuls.

„Pokud chce být premiér Fiala transparentní, tak by měl zveřejnit svoje každoroční daňové přiznání. A to za posledních dvacet let jako jsem to udělal já,“ řekl předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová uvedla, že Fialovo vysvětlení vzbuzuje otazníky. „Opravdu je premiér, který se zaklíná ozdravováním veřejných financí, natolik finančně negramotný, že neví o existenci fondu pojištění vkladů?“ napsala na sociální síti X.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury je zarážející, že Fialu na nesrovnalost neupozornili jeho poradci. „Zároveň vyvstává otázka, zda se jedná o jednotlivost nebo o špičku ledovce, tak jak vidíme u jeho koaličního hnutí STAN,“ dodal.

„Na finanční neznalosti není nic neslušného. Ta od premiéra občas zazní i ve veřejném projevu,“ napsal na sociální síti X bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Dodal, že Fiala nic neskrýval, jeho nepřiznaný podíl v Podnikatelské družstevní záložně označil za neúmyslný přestupek.

Na Fialův podíl v záložně upozornily v pondělí Seznam Zprávy. Premiér na zjištění serveru reagoval s tím, že si neuvědomil, že účet v družstevní záložně znamená podíl.

Fiala byl členem Podnikatelské družstevní záložny od roku 2015 do listopadu 2020. Celkem do záložny vložil jeden milion korun. „Nevyužil jsem žádné finanční produkty, měl jsem jen účet,“ uvedl premiér Fiala na sociální síti X.