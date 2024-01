Premiér Fiala zamlčel podíl v družstevní záložně. Nepřiznal téměř milion korun

„Až do vašeho dotazu jsem si bohužel neuvědomil, že účet v družstevní záložně znamená nějaký podíl. Já to bral jako běžný bankovní účet. Moje chyba, to mě mrzí,“ reagoval na zjištění Seznam Zpráv Fiala. Na dotaz redakce iDNES.cz zatím premiér nereagoval.

Pokud však někdo chce mít účet u PDZ, musí být členem družstva a vlastnit podíl záložny. „Bankovní účet“ jak říká Petr Fiala, není tedy klasickým účtem, ale podílem.

Premiér Petr Fiala byl členem Podnikatelské družstevní záložny od roku 2015 do listopadu 2020. Celkem do záložny vložil jeden milion korun. „Nevyužil jsem žádné finanční produkty, měl jsem jen účet,“ doplnil Fiala redakci Seznam Zpráv.

Valná hromada družstevníků SPZ se schází každý rok a členové dostávají předem pozvánku. Tu dostával každý rok i premiér Fiala. Jestli se ale schůzí účastnil, není jasné. Podle jeho slov pro Seznam Zprávy byl osobně v Podnikatelské družstevní záložně asi třikrát.

Premiér si tímto pochybením zadělal na velký problém. Nyní ho čeká až padesátitisicová pokuta a přestupkové řízení kvůli porušení zákona o střetu zájmů.

Redakci Seznam Zpráv na podíl přivedla prezenční listina schůze členů SPZ z roku 2017, na které se upravovaly některé body stanov. Z listiny vyplývá, že záložnu tvoří 123 fyzických i právnických osob. Premiér Fiala se však této schůze neúčastnil a nebyl ani nikým zastoupen. Jeho jméno bylo v listině uvedeno jako člen SPZ.

Politici a vysoce postavení úředníci musí podle zákona o střetu zájmů odevzdávat majetková přiznání z důvodu toho, aby veřejnost měla přehled o tom, jakým majetkem disponují při nástupu do funkce a jak se během výkonu funkce vyvíjí.

I sama Podnikatelská družstevní záložna měla v loňském roce velký problém. Zmizelo z ní 140 milionů korun, které byly určeny pro nákup munice na Ukrajinu.