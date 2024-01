Na kampeličce nic nevydělal, vysvětluje mluvčí vlády Fialův zatajený milion

Za jakých podmínek premiér Petr Fiala uložil své peníze v kampeličce?

Pan premiér již uvedl, že v záložně měl pouze jeden produkt, a to běžný účet. Peníze na něj přišly převodem z jeho bankovního účtu v Komerční bance, nejednalo se tedy o nový příjem nebo jinak získané další finanční prostředky.

Jak měly být nebo byly zhodnoceny tyto peníze?

Pan premiér nakonec nevyužil žádnou možnost pro další zhodnocení těchto prostředků. Některé z nich by znamenaly, že by musel navýšit svůj vklad. To původně zvažoval, ale nakonec se rozhodl, že za úspory pořídí byt v Brně. Pan premiér už také uvedl, že hlavním důvodem byla diverzifikace jeho úspor, aby neměl všechny peníze v jedné bance.

Jakou částku si převedl z Podnikatelské družstevní záložny na bankovní účet?

Bylo to 950 tisíc korun (tu samou částku podle svých pondělních slov premiér na účet původně ve dvou splátkách i vložil – pozn. red.).

Jak vysoké rodinné úspory použil premiér na nákup bytu v Brně v roce 2021?

Pan premiér na nákup bytu v roce 2021 využil úspory, jež měl v té době uloženy v Komerční bance, včetně peněz převedených z Podnikatelské družstevní záložny. Tyto peníze měl v Komerční bance ve třech typech produktů: na běžném účtu, spořícím účtu a v podílových listech. Na okraj připomínám, že pan premiér si ve svých veřejných funkcích (poslanec a místopředseda Poslanecké sněmovny) vydělal jen v letech 2017 až 2020 skoro devět milionů korun. Jeho příjmy jsou tedy naprosto adekvátní k výdajům.

Je pravda, že za Podnikatelskou družstevní záložnou stál podnikatel a známý lobbista Miloš Růžička?

Pan premiér již dříve uvedl, že neznal další klienty záložny ani jejich aktivity. V případě pana Miloše Růžičky měl informaci, že je běžným klientem Podnikatelské družstevní záložny.

Server Seznam Zprávy uvedl, že premiér byl upozorněn, že Podnikatelská družstevní záložna je pochybná instituce. Zrušil na základě toho svůj účet?

Pan premiér již uvedl, že účet zrušil v souvislosti se záměrem pořídit byt v Brně. Pan premiér již také uvedl, že si vzpomíná na jakousi informaci v období před volbami, že prý zde hrozí jakýsi spor.

Proč si pro zúročení svých prostředků nevybral jinou – důvěryhodnější bankovní instituci?

Pan premiér již uvedl, že pro něj bylo důležité doporučení, které měl, tedy skutečnost, že účty jsou standardně pojištěny a zárukou byla licence ČNB. Zároveň je potřeba zdůraznit, že z veřejných zdrojů lze dohledat, že pokuty pro záložnu ze stran ČNB a Finančního analytického úřadu byly uděleny až v roce 2021, kdy už nebyl Petr Fiala klientem této instituce.