Fialův institut má peníze od nadace, kterou financovala „jeho“ záložna

Novináři bruselského investigativního webu Follow the Money již v loňském roce upozornili na pozadí finančních darů plynoucích z Česka do bruselské politické nadace New Direction, která má blízko ke konzervativní frakci Evropského parlamentu ECR, kam patří i česká ODS.

Novináři měli podezření, že firmy spojené s Podnikatelskou družstevní záložnou (PDZ) a jejím manažerem Kamilem Bahbouhem obcházejí pravidla pro financování nadace New Direction.

Své vklady v PDZ mělo mnoho prominentů ODS od bývalého ministra zdravotnictví Luďka Rubáše až po exšéfa poslaneckého klubu Petra Tluchoře. Zmíněný podnikatel Bahbouh podle webu figuruje v podezřelých transakcích a zmizení 14 milionů eur na nákup munice pro Ukrajinu.

Jak upozornil portál Lidovky.cz, PDZ a spřízněné firmy poslaly nadaci přes pět milionů korun. Peníze ale chodily i zpátky do Česka a to jmenovitě do instituce Pravý Břeh, se kterou jsou spojeni právě ODS i předseda české vlády. Kromě toho, že tu vycházejí Fialovy publikace, je jeho jméno přímo v názvu instituce. Ta naopak získala od roku 2018 ze jmenovaného bruselského think-tanku řádově podobnou částku, jakou darovali z PDZ, 280 tisíc eur.

Je otázka, zda mohlo jít o vrácené finanční dary, které do New Direction přišly z účtů záložny, s níž Petr Fiala na pět let spojil své osobní finance.

„Bruselský think-tank neposílá Pravému břehu žádné peníze ve formě darů či sponzorství, 280 tisíc eur jsou částky, které český think-tank u New Direction vysoutěžil,“ vyjádřil se předseda spolku Pravý Břeh František Mikš pro portál Seznam Zprávy.

Podobně argumentuje i mluvčí ODS Jakub Skyva. „Pan předseda nemá o sponzoringu pana Bahbouha ani nikoho dalšího ve prospěch bruselské nadace New Direction žádné bližší informace. Pravý břeh s New Direction dlouhodobě spolupracují, nejde ale o sponzoring, jednotlivé zakázky musí Pravý břeh získat v tendrech. Tato spolupráce je veřejně známa a pravidelně prezentována. Navíc základním principem nadace New Direction je, že dary a projekty jsou striktně odděleny. Nejde tedy o „jedny a tytéž“ peníze,“ uvedl.

Investigativní novináři si také všimli, že u daru New Direction z Česka ve výši 16 tisíc korun loni v dubnu „zmizel“ dárce. Ve výroční zprávě se u jména sponzora objevila jen prázdná kolonka a poznámka „v současné době probíhá kontrola úřadu“. V červnu se ale dárce objevil a byla to právě PDZ, která poslala 18 tisíc. Konkrétní jméno donora ale nelze nalézt.

Podle novinářů z bruselského webu Follow the Money spočívá potíž nejen v tom, že není známo jméno konkrétního donora „za“ Podnikatelskou družstevní záložnu (PDZ) v loňském roce, pochyby vzbuzují i desítky tisíc eur, jež Bahbouh a firmy napojené na PDZ posílali nadaci New Direction bez ohledu na limit stanovený evropským nařízením do výše 18 tisíc eur.

Podle novináře z Follow the Money Jesseho Pinstera, který se pohyby peněz mezi PDZ a Bruselem zabýval, se za dary z Česka často vyskytuje jméno klíčového manažera Podnikatelské družstevní záložny Kamila Bahbouha.

„Peníze přicházely z různých firem, ale všechny měly vazby na podnikatele Kamila Bahbouha,“ vysvětlil novinář pro web Seznam zprávy.

„Pan Bahbouh je spojen s každou z těch firem, ale v různých pozicích – takže je možné argumentovat, že ne vždy to byl on, kdo dával pokyn k převodu peněz,“ dodal.

Například 7. května 2021 podle něho poslaly tři české společnosti bruselskému think-tanku každá 16 tisíc eur. Šlo o Galerii Gema, společnost Redbrick a společnost Somecs Institute, za kterými Bahbouh stojí. Právě tady mohl být překonán limit pro darování stanovený evropskou legislativou.

Samotný podnikatel se momentálně k informacím nechtěl vyjádřit, dříve však potvrdil své spojení s finanční podporou do New Direction. „Požádali mne přátelé, kterým jsem uvěřil,“ uvedl. Z jeho strany prý šlo o ideologickou podporu pravicového tisku.