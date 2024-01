Záložnu, kde měl Fiala milion, káraly FAÚ i ČNB. I kvůli prevenci před praním peněz

Na premiérův podíl v PDZ upozornil jako první v pondělí zpravodajský web Seznam Zprávy. Fiala si podle svých slov neuvědomil, že účet v družstevní záložně znamená také podíl. „Já to bral jako běžný bankovní účet. Moje chyba, to mě mrzí,“ sdělil Seznam Zprávám premiér. Do kampeličky vložil necelý milion korun. Na sociální síti X později Fiala doplnil, že začal prověřovat, jakým způsobem lze situaci napravit, a požádá o doplnění chybějících informací.

Finanční instituce, ve které měl v letech 2015 – 2020 podíl, v minulosti vykazovala velké problémy. Finančně analytický úřad ji udělil pokutu 150 tisíc korun za to, že porušuje povinnosti při dohledu na možné praní špinavých peněz.

Také Česká národní banka (ČNB) během své kontroly přišla na řadu dalších pochybení a nedostatků. Podle veřejně dostupných informací ČNB záložnu kritizovala například za neexistující kontrolní a řídící systém uvnitř společnosti. PDZ dostala od centrální banky pokutu 200 tisíc korun.

Policii to nezajímalo

Na své bývalé kolegy podal trestní oznámení ohledně praní špinavých peněz také podnikatel Pavel Wurst, který měl léta v PDZ podíl. „Oznámení jsem podal, ale policii to nezajímalo. Dokonce mne v té věci ani nevyslechli,“ řekl Wurst a dodal, že trestní oznámení podával v letech 2020 a 2021. V současnosti však policie kauzu opravdu vyšetřuje. Kolem záložny se objevily nové skutečnosti.

Na konci loňského roku totiž z „kampeličky“ neznámo kam zmizelo 140 milionů korun určených pro válčící Ukrajinu. Redakce iDNES.cz se pokusila spojit s mluvčí PDZ Dagmar Schejbalovou, ta si vyžádala zaslat dotazy na e-mail.

„Rozhodně kategoricky odmítáme jakékoli náznaky, že by záložna postupovala v rozporu s pravidly, jež zákon bankám i družstevním záložnám ukládá v oblasti AML (opatření proti praní špinavých peněz, pozn. red.), jako je evidence politicky exponovaných osob, identifikace, kontrola plateb nebo reporting,“ reagovala mluvčí již dříve.

Petr Fiala se nechal slyšet, že si v záložně nechal část úspor, protože měl celý život peníze v jedné bance a odborníci radí spíše diverzifikaci, tedy rozdělit finance do více institucí. Záložnu premiérovi doporučil její dlouholetý klient Miloš Růžička, kterého zná ještě z doby působení na univerzitě.

„Proto jsem tam část úspor uložil. Ptal jsem se tehdy několika známých, co doporučují, sám moc banky a finanční produkty nesleduji,“ dodal Fiala.