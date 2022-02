Věříme, že omikronem to skončí, řekl Fiala. Válek vyčetl Okamurovi šapitó

Premiér Petr Fiala hájí potřebu prodloužení platnosti pandemického zákona do konce listopadu letošního roku. Proti zákonu bojuje opozice ve Sněmovně i protestují lidé na ulici. „Všichni věříme v to, že omikronem to aspoň na nějakou dobu nebo úplně skončí, všichni bychom si to přáli, ale to nestačí,“ řekl Fiala.