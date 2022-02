Proti pandemickému zákonu roste odpor v Senátu. Je zbytečný, zaznívá

Novela pandemického zákona, která po schválení v Poslanecké sněmovně míří do Senátu, nenachází podporu všech koaličních senátorů. Vadí jim zejména to, že návrh neprošel řádným připomínkovým řízením, podle jiných je v současné chvíli zbytečný. Senátorů, kteří to uvedli na svých sociálních sítích, přibývá.