Mění se rovněž další pravidla. Od 18. února se lidé také přestanou testovat v zaměstnání, stejně tak děti ve školách. Vláda reaguje na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

„Jak soud oznámil, že kontroly certifikátů byly v rozporu s pandemickým zákonem, neočkovaní lidé se do restaurace vrátili. A my už samozřejmě žádné certifikáty nekontrolujeme, protože považujeme za potvrzené, že na to nemáme právo. Ale lidé se do restaurací vracejí jen pomalu,“ řekl majitel jedné z jihočeských restaurací.