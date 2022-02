Mizí první dávky i očkovací centra. Zájem o vakcíny s rozvolněním klesá

K pondělí mělo na únor rezervovaný přesný termín pro podání první až třetí dávky 83 628 lidí, kromě toho ministerstvo zdravotnictví evidovalo na 14 918 dalších registrací zatím bez data. I když čísla vypadají nadějně, situace v terénu působí jinak.

Pro nezájem o očkování a hlavně zmíněnou první dávku skončilo koncem minulého týdne očkovací místo na pražském hlavním nádraží. To měla na starost Fakultní nemocnice Bulovka a za dobu jeho provozu zdravotníci podali téměř 60 tisíc dávek. Podobně je na tom i očkovací místo v Centru Černý Most, to ukončí provoz ve středu 9. února. Otazník visí i nad dalšími očkovacími místy.

„Situaci budeme řešit,“ vzkázal stručně mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Za poslední sedm dní se naočkovalo první dávkou 7013 lidí, zato znehodnoceno bylo 10 554 dávek. Celkem se za poslední týden dostalo vakcínu přibližně 138 tisíc lidí, v průměru kolem 19,7 tisíce denně. V lednu to bylo 50,5 tisíc dávek a v prosinci dokonce 62,6 tisíc.

1. dávek z toho posilujících dávek znehodnocených dávek prosinec 2020* 11 880 11 879 0 0 červen 2021 2 927 160 1 178 666 1 8282 červenec 2021 2 095 153 579 447 2 3520 srpen 2021 1 112 531 290 099 7 49 226 září 2021 324 675 128 630 6013 270 078 říjen 2021 444 116 147 529 213 102 19 036 listopad 2021 1 256 198 423 753 666 307 24 476 prosinec 2021 1 941 014 156 794 1 525 333 36 830 leden 2022 1 565 747 98 793 1 343 556 62 232 únor 2022** 138 017 7013 109 342 10 554 CELKEM 17 195 514 6 933 708 3 863 663 494 118 * od 27. do 31. prosince 2020 ** od 1. do 7. února 2022

„První dávky dnes jsou už jen výjimkou, je to absolutní minimum,“ potvrzuje trend koordinátor očkování v pražském obchodním centru Chodov Alois Prášil.

Zájem je minimální, hlásí zdravotníci

Velmi dobře si Prášil vybavuje momenty, kdy jeho chodovskou buňku navštěvovalo denně okolo pěti set až tisícovky zájemců o očkování. Výjimkou nebyly ani dny s až třinácti sty aplikovanými dávkami.

„Bylo to vždy, když vláda vyhlásila, že se může na třetí dávku, že bude kvůli cestování potřeba certifikát, nebo aby mohli do restaurací a tak dále,“ vzpomíná. Dobře si ale uvědomuje i opačný efekt současné vlády. „V momentě, kdy se od toho ustoupilo, že se vůbec nebudou kontrolovat certifikáty, klesl zájem na minimální čísla,“ povídá.

V případě dané pobočky očkovacího centra znamená propad zájemců až o 71 % na 250 očkovaných za den.

Největší zájem evidují pracovníci centra o třetí dávku, takzvaný booster. To dokládají i manželé Wrobelovi. „Byli jsme si pro třetí dávku. Chtěli jsme ochránit sebe, naše děťátko. A taky chceme, abychom se co nejrychleji vrátili do normálu,“ usmívá se Daria Wrobelová.

Podobný scénář popisuje i pracovník ostrahy Josef Moravec v Kongresovém centru na Praze 4. I zde mívali narváno, ale jak Moravec přikyvuje, kvůli zrušení kontrol v restauracích a službách lidé přestali chodit.

„Oproti listopadu to pokleslo. Měli jsme třeba 1500 až 2000 lidí denně, dnes máme 700 lidí. Z toho deset procent nepřijde, plus dorazí někdo bez rezervace, takže si myslím, že dneska uděláme dohromady tak 650 lidí,“ predikuje Moravec.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování

Lidé náhle ruší rezervované termíny

Podobná situace není jen v Praze, ale po celé republice. Redakce iDNES.cz oslovila zástupce nemocnic a soukromých očkovacích míst, jejichž popisy situace se téměř shodují.

Zájem lidí od poloviny ledna upadá, nyní je na 50 - 75 procentech původních kapacit, některá místa z těchto důvodů omezila i otevírací dobu a ordinují jen několik hodin týdně. Dominují třetí dávky, děti si chodí pro druhé dávky, vakcinace skupiny 5-11 let příliš netáhne.

„Zájem výrazně poklesl poté, co vláda zrušila plánované povinné očkování pro věkové a profesní skupiny - byly rušeny již provedené rezervace. Další pokles přišel minulý týden, kdy vláda zrušila povinnost předkládání očkovacího certifikátu,“ řekla iDNES.cz Eva Fedorová, primářka oddělení klinické biochemie a hematologie Sušické nemocnice.

Jasno má i Ivan Dokoupil z MEDICAL Plus z Uherského Hradiště. Podle něj všichni, kteří se chtěli nechat očkovat, mají již po třetí dávce, zato odpůrce lze těžko přesvědčit. Ale doufá v zázrak.

Před vánočními svátky otevřel v ordinaci očkvoací centrum lékař Radek Černý ze Žďáru nad Sázavou. „Dominovaly třetí dávky a jen minimálně první a druhá,“ popsal situaci v prosinci lékař. Nyní ale zájem ochabl. Zvažuje, že v polovině února pro nezájem úplně přestane očkovat.