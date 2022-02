Prezident Zeman nesouhlasí se zrušením povinného očkování proti covidu

Zeman tak považuje za chybné rozhodnutí současné vlády Petra Fialy. Povinné očkování, které mělo od letošního března platit pro všechny nad 60 let a pro některé vybrané profese, třeba pro zdravotníky, pracovníky v sociálních službách, policisty či hasiče, schválila ještě předchozí vláda Andreje Babiše.

Tento týden ohlásil premiér Fiala i další rozvolňování. Vláda k 9. únoru ruší povinnost prokazovat se certifikátem o očkování nebo o prodělaném covidu pro využívání služeb, vstup do restaurací a na kulturní, sportovní a další akce.

Vláda se k tomu rozhodla jen pár hodin poté, co nutnost prezentovat se covidovým certifikátem v restauracích, klubech a hotelech zrušil Nejvyšší správní soud. „Znamená to tedy, že do restaurací a hotelů budou moci přijít i lidé, kteří onemocnění covid-19 neprodělali nebo nejsou očkovaní,“ řekl předseda senátu Nejvyššího správního soudu Petr Mikeš.

Spor mezi Hradem a civilní kontrarozvědkou

Televize Prima v avízu na natáčení diskuse s prezidentem uvedla, že Miloš Zeman by měl sdělit svůj postoj ke sporu mezi Kanceláří prezidenta republiky a Bezpečnostní informační službou.

Pražský hrad čelí podezření, že pochybil, když skartoval tajnou zprávu o zapojení důstojníků ruské vojenské tajné služby GRU do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích.

Sněmovní výbor pro bezpečnost doporučil Národnímu bezpečnostnímu úřadu a Archivní a spisové službě Ministerstva vnitra provést v Kanceláři prezidenta republiky mimořádnou kontrolu dodržování zákonných požadavků na ochranu utajovaných informací. Výbor se také shodl, BIS nepostupoval v rozporu s právními předpisy.

Poslanci také podpořili, aby vláda jmenovala Michala Koudelku ředitelem Bezpečnostní informační služby. Zeman má vůči šéfovi civilní kontrarozvědky dlouhodobě averzi a šestkrát odmítl návrh vlády, aby Koudelku jmenoval generálem.