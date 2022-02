Vláda by se mohla zabývat kompenzacemi pro podnikatele kvůli covidu

Epidemiolog Roman Chlíbek, který vede Národní institut pro zvládání pandemie v rozhovoru pro Lidové noviny řekl, že plošné testování ve firmách a ve školách má vydržet nejméně do poloviny února.

„Na každé vládě se diskutuje o covidových opatřeních. Dodržím to, co naše vláda dělá a co funguje úspěšně a co veřejnost oceňuje, že o výsledcích jednání vlády informujeme až po ní a dáváme veřejnosti informace o tom, co je rozhodnuto, na co se mohou připravit, protože rozhodujeme s předstihem. Budeme to tak dělat nadále,“ řekl v úterý premiér Fiala. Jeho vláda v parlamentu usiluje o prodloužení platnosti pandemického zákona, který jí umožňuje přijímat proticovidová opatření.

V úterý v Česku přibylo 57 195 nových případů koronaviru, což je rekordní počet. Opakovaných nákaz bylo 9775. V nemocnicích bylo s covidem v úterý 2653 lidí, zhruba o 700 víc než o týden dřív.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování

Ministři by mohli diskutovat i o státním rozpočtu na letošní rok, který by měli ale definitivně schvalovat až na příštím jednání. Cílem koalice je ušetřit na výdajové straně 80 miliard korun a předpis prosadit ve Sněmovně do konce března. Rozpočtový schodek má být podle představ ministerstva financí pod 280 miliard korun, což je o zhruba sto miliard méně, než navrhovala minulá vláda Andreje Babiše.

Na programu má vláda návrh odložit účinnosti části nového stavebního zákona. Novela stavebního zákona jen formálně upravuje předchozí předlohu koaličních poslanců, kterou se Sněmovna zabývala v polovině ledna. Opozice tehdy využila nepřítomnost některých koaličních zákonodárců a přerušila projednávání do 1. března.