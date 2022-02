Zemanův právník: Peroutkův článek existuje, Stehlíkovou žalujeme

Před pár týdny definitivně skončily soudní spory s vnučkou Ferdinanda Peroutky Terezií Kaslovou kvůli výroku prezidenta Miloše Zemana, že Peroutka napsal do Přítomnosti článek Hitler je gentleman. Článek nikdy nikdo nedohledal. Nepřipadá vám, že taková „prkotina“ zaměstnávala soudy naprosto zbytečně? Navíc za nemalé státní peníze?

Věc je skutečně po sedmi letech pravomocně – po naprosto zbytečných sedmi letech – ukončena. Nicméně, jak zní obsah spisu, jsou výsledky trošku jiné, než jsou všeobecně prezentovány paní Kaslovou a některými médii. Předně se jednalo celkem o čtyři okruhy. Jeden bylo označení názvu článku v Přítomnosti Hitler je gentleman. Pak to byla citace, pak dva hodnotící soudy. I když se pan předseda odvolacího soudu vyjádřil, že to nemůžeme brát jako vítězství 3:1, ale spíš jako takzvanou plichtu, tak my – jako strana žalovaná – to vnímáme jako naše přinejmenším početní vítězství.

Prezident Zeman v lednu 2015 na pražském fóru k holokaustu hovořil o selhání intelektuálů v krizové situaci. Kromě jiného zmínil nástup nacismu a Peroutku označil za autora článku „Hitler je gentleman“. Terezie Kaslová se ohradila, že Peroutka takový článek nenapsal. Miloš Zeman ho nechal hledat, později byla vypsána i odměna, tvrdil, že byl zmíněný text „vlevo dole“, což se stalo terčem karikatur. Článek neexistuje. Neměl tedy prezident prostě říct: Pardon, v tomto případě jsem se zmýlil, takový článek prostě není? Obešlo by se to bez soudů…

Vzhledem k tomu, že formální stránka případu převálcovala obsahovou, v podstatě jsme se nedostali k dokazování, jak bychom se k tomuto článku mohli dostat. Že si to prezident republiky nevymyslel, je podpořeno zásadním nepřímým důkazem. A sice vyjádřením tehdejšího ministra kultury Pavla Dostála ze 17. března 2002 v pořadu ČT Naostro, kdy Jörga Haidera přirovnával k Adolfu Hitlerovi a uvedl, že Peroutka v době druhé republiky psal, že Hitler je gentleman.



O tom se u soudu hovořilo, ale nebylo to hodnoceno, jak bychom si představovali. Sám Ferdinand Peroutka ve svém vystoupení na Svobodné Evropě 12. května 1962 hovořil o tom, že ve 30. letech – cituji – bylo velké neštěstí přivozeno tím, že značná část evropské diplomacie pokládala Adolfa Hitlera koneckonců za gentlemana. Takže tato myšlenka nebyla Ferdinandu Peroutkovi cizí ani ex post.

Peroutka přece řekl, že Hitlerovo pokládání za gentlemana bylo neštěstí. Z toho přece vůbec nelze vyvozovat, že by sám takový článek před válkou napsal, ne?

Právě proto jsem se chtěl vrátit na počátek sporu, abych vysvětlil dvě věci. Za prvé, jak to celé vzniklo. Řečnická otázka zní: Byl prezident republiky při svém vystoupení veden tím, že chtěl dehonestovat Ferdinanda Peroutku? Odpověď zní, že nikoli. Prezident republiky, který hovoří spatra, svá vystoupení vždy opírá o nějaké tři pilíře. Zde to byl za prvé Ferdinand Peroutka, za druhé Winston Churchill, za třetí Knut Hamsun (norský spisovatel, držitel Nobelovy ceny, jenž podporoval pronacistický režim norského fašistického politika Vidkuna Quislinga – pozn. red.).



Tyto intelektuály a politiky označil za lidi, kteří byli v té době – zdůrazňuji, že v té době, tedy v letech 1938, 1939 – pomýlení. Přičemž si jich vždy nesmírně vážil a váží, byť se dopustili tohoto pomýlení. Je třeba se na tento projev dívat prizmatem roku 1938 a zároveň prizmatem roku 2015, kdy bylo velké ohrožení ze strany Islámského státu. Prezident republiky varoval celý svět před selháním elit, které nemusí v dané chvíli odhalit zrůdnost těchto totalitních a militantních režimů. Čili se nejednalo jen o Ferdinanda Peroutku, ale i o Winstona Churchilla. S napětím jsme očekávali, zda se i jeho dědicové a potomci rovněž obrátí se žalobou, ale nic takového se nestalo.

Počkejte, to odbíháte. Údajný Peroutkův článek „Hitler je gentleman“ prostě neexistuje.

Snažili jsme se, aby věc byla posouzena řádně. Aby proběhlo dokazování nepřímými důkazy, snažil jsem se navrhnout i hledání v jistých fondech. Teď už to mohu říct, protože je věc skončena. Týká se to dobové cenzury z doby druhé republiky. To znamená zhruba od 1. října 1938 do zhruba 15. března 1939 existovala tzv. výstřižková služba. Což byl krásný termín pro nezakrytou cenzuru, kdy všechna politicky exponovaná periodika musela být v předtisku doručena na policejní prezídium, na ministerstvo vnitra a na ministerstvo zahraničí.



Tam seděli cenzoři, kteří měli červenou fixu, a články škrtali. Nebyla to cenzura nedemokratická, ale bezpečnostní, abychom nerozdováděli militantní fašistické Německo. To totiž tehdy stejně dobře rozdováděly jejich urážky, jako jejich oslavy, protože jsme je jako podnárod neměli co oslavovat. Podle našeho názoru – a shodli jsme se na tom i s prezidentem republiky – on se za hlubokého socialismu někdy na přelomu 70. a 80. let – k tomuto textu dostal. Ale ten text už od té doby nebyl z nějakého důvodu zachován.

Není spíš pravděpodobnější, co se Miloši Zemanovi občas stává? Že totiž něco zaslechne, utkví mu to v paměti, a pak k tomu dodá úplně jinou legendu? Exministr Pavel Dostál si třeba mohl špatně vybavit nějaký článek, zmínil to v ČT, jak jste zmiňoval, Miloš Zeman si to zapamatoval a pak si z toho udělal „pravdu“. Co vy na to?

To bych vylučoval. Protože jak jsem měl prezidenta za devět let intenzivní spolupráce možnost poznat, jeho paměť – co se týká faktů, listinný podklad a následné uložení do paměťové stopy – je za mě zcela bezchybná. Čili jsem se snažil navrhnout, abychom udělali dotaz do režimových fondů, kam se nedostane ani Kancelář prezidenta republiky, ani prezident, ani já jako jeho právní zástupce. Zda v těchto bezpečnostních archívech tento prefabrikát z takzvané výstřižkové služby není. Na úrovni ministerstva vnitra, nebo ministerstva zahraničí. Toto nebylo připuštěno, takže jsme se do merita věci nedostali.

Za třetí pak existovaly informace, že poznatky o tomto článku – neřkuli článek samotný – snad koloval někde ve Federálním shromáždění kolem let 1991, 1992. To jsme byli připraveni předkládat a navrhovat za předpokladu, že by ten spor byl veden racionálně – to znamená Miloš Zeman – prezident na straně jedné a Terezie Kaslová – vnučka Ferdinanda Peroutky na straně druhé. To se ovšem nestalo. Přičemž není pravda, že prezidenta republiky – tedy inženýra Miloše Zemana není možné žalovat. Samozřejmě, že lze, ale musí se to umět. Neřeknu jak, protože se jedná o ústavní postavení prezidenta. Ale existuje způsob, jakým lze prezidenta republiky žalovat napřímo. Ještě však nebyl využit.

Stále nám uniká podstata. I já jsem jako právní laik slyšel poučku, že když není mrtvola, není možné odsoudit za vraždu. Když tedy není článek, není co řešit, ne?

V 90. letech jsme řešili jednu velmi známou dvojnásobnou vraždu. Bylo to v rámci privatizačních bojů a souboje gangů. Klient byl odsouzen za dvojnásobnou vraždu a mrtvoly se nikdy nenašly. Takže i když mrtvola nebyla nalezena, ale je ucelený ničím nepřerušovaný řetězec nepřímých důkazů, který dokáže vytvořit podklad pro zjištění objektivní reality, obžalovaný může být shledán vinným. Pokud by pak byly mrtvoly dohledány, nebo údajně zavraždění přišli říct, že jsou naživu, přichází do úvahy obnova řízení. Což by bylo možné i v tomto případě, kdyby se článek nějakým způsobem objevil.

Znovu: článek se hledal sedm let, na jeho nalezení dokonce byla vypsána odměna. Nikdy se nenašel.

Pokud byl na přelomu 70. a 80. let v archívních fondech, kde se s ním měl prezident republiky možnost seznámit, určitě to na něj hluboce zapůsobilo, protože si na něj vzpomněl na konferenci před celosvětovým židovstvem. Druhá věc je, že jsme neměli možnost v těchto fondech popátrat. Přičemž se nám právě kvůli cílové odměně hlásila řada expertů a dobových pamětníků z těchto fondů, čímž jsme to měli nepřímo potvrzeno. Opět zdůrazňuji, že se článek nenašel, protože se hledal v rámci civilních možností.

Neměl jste někdy chuť Miloši Zemanovi říct, že nejste schopen článek dohledat, ať se omluví?

Pozor, to byl náš návrh mimosoudního řešení. Prezident republiky se omluvil, že ten článek nedohledal. To ale bylo maximum možného. Čeho prezident skutečně ex post litoval, bylo, že v onom projevu nepoužil jiné články Ferdinanda Peroutky. Na jejich základě jsme pak část sporu vyhráli. Je ale potřeba si uvědomit, že to by ve vztahu k Ferdinandu Peroutkovi bylo drsné. Paní Terezie Kaslová napadla prezidenta republiky, že jejímu dědečkovi nasadil psí hlavu. Ale způsobem vedení sporu Ferdinandu Peroutkovi sama nasadila hlavu mamutí. Protože citace, které v jednací síni zazněly zejména z Peroutkových článků Nový poměr k Německu, nebo Češi, Němci a židé, se v některých případech daly označit za antisemitismus.

Vrcholem pro mě bylo laudatio (pochvalný projev – pozn. red.) v článku Naše ústava, což byl mimochodem výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava, či text článku Dynamický život publikován v Přítomnosti 26. dubna 1939 u příležitosti padesátin Adolfa Hitlera jakožto německého velikána. Tam se výslovně psalo, že Hitler je protektorem – čili ochráncem – neněmeckých národů. Kdyby toto zaznělo od prezidenta Zemana na oné konferenci, to by byla dehonestace. Namísto toho prezident republiky učinil na Peroutkovu adresu čtyři výroky, které byly demonstrativní. Ve smyslu, že to byl velikán, který později v rámci „péče“ říšských orgánů prozřel a v roce 1962 konstatoval, jaké bylo neštěstí, že byl Hitler považován za gentlemana.

Celá věc navíc přinesla velikou popularitu Ferdinandu Peroutkovi, kterého by dnes zřejmě už mladá generace ani neznala. Samotná Terezie Kaslová dostala velký prostor pro jeho očištění, byť dle mého názoru Peroutka nebyl nijak pošpiněn. Čili podle mého názoru ani tento výrok nebyl zralý na to, aby se za něj Česká republika musela omluvit. Protože proběhla takzvaná autosatisfakce.

Právě Nejvyšší soud nařídil omluvu, v níž je jasně řečeno, že Ferdinand Peroutka není autorem článku pod názvem „Hitler je gentleman“, případně článku pod názvem „Hitler je přece gentleman“ a Česká republika (zastoupená tehdy ministryní financí Alenou Schillerovou) se za tyto dehonestující výroky omlouvá. Takže to zjevně dehonestační bylo, když to říká i soud, ne?

Rozhodnutí soudu respektujeme. Nikoli každá dehonestace však dosahuje takové intenzity, aby muselo být rozhodnuto o nemajetkové újmě, o satisfakci. Pokud by tedy bylo zažalováno správně, utkali jsme se tváří v tvář, nechal bych nejspíš věc posoudit až Ústavním soudem, eventuálně Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

Uvedu příklad téhož klienta ve sporu se Svatoplukem Bartíkem (bývalý zastupitel jedné z brněnských městských částí Svatopluk Bartík v listopadu 2017 před registrací Miloše Zemana do prezidentských voleb na sociální síť napsal, že prezident trpí rakovinou v terminální fázi a má před sebou maximálně sedm měsíců života. Následný soudní spor Bartík prohrál – pozn. red.). My jsme žádali 5 milionů korun za zcela mimořádnou nemajetkovou újmu. Dostali jsme 250 tisíc korun. Ne, že by náš nárok odpovídal pouze této částce. Ale soudce precizně zdůvodnil, jak od té částky odečítal právě onu autosatisfakci. Prezident republiky se k věci mohl vyjádřit v televizi, kde pana Bartíka nazval sviní, mluvčí prezidenta pana Bartíka označil za „lidský odpad“, bylo svoláno konzílium, které to vyvrátilo. Takto se odkrajovalo od původní částky, až soud dospěl k závěru, že to je 250 tisíc. Stejně tak podle mého názoru materiální znak deliktu klesl až pod hranici omluvy.

Za právní služby Miloše Zemana v této věci vám stát za právní služby zaplatil 729 tisíc korun. Nemyslíte, že šlo z pohledu státu zbytečně vyhozené peníze?

Za prvé byly celkové náklady včetně zatížení soudů všech stupňů mnohem vyšší. Za druhé jsem kvůli té částce – kterou přesně neznám, protože nejsem účetní – byl v odborné veřejnosti spíš vystaven posměchu, že za sedm let intenzivní práce v týmu lidí, když se to vydělí počtem měsíců a právníků, kteří na tom se mnou dělali, je to odměna spíš směšná. Ale říkám, že to je záležitost prestižní. Když jsem před devíti lety po Václavu Klausovi začal zastupovat Miloše Zemana, bylo to takto obchodně nastaveno. Tak to prostě je. Kauzy mají přidanou hodnotu ve své zajímavosti, originalitě, takže toho samozřejmě nelituji. Ale sám jsem se divil, když jsem si to přečetl v médiích, že to bylo opravdu málo.

Pojďme k jinému tématu. Pro Kancelář prezidenta republiky jste měl kromě jiného posuzovat také některé okolnosti jeho hospitalizace v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) včetně předání zprávy o zdraví Miloše Zemana senátorům v čele se šéfem horní komory. Kancléř Vratislav Mynář některé z těch věcí označil za „pokus o puč“. Dospěli jste k něčemu, co by takovému názor potvrzovalo?

Ve věci prozatím probíhá shromažďování relevantních podkladů. Podle našeho názoru to jisté znaky pokusu o přemalování ústavního režimu výkonu pravomocí prezidenta republiky nese. Ale je to velmi syrové, potřebujeme více informací, protože to je věc mimořádně závažná. Teprve až budeme mít agregovaná data, která propojí všechny objektivně zjistitelné skutečnosti, nějakým způsobem s tím naložíme.

V jakém smyslu mohlo jít o puč? Zvenčí? Z prostředí ÚVN? V kombinaci?

To je velmi předčasné. Ve věci provádíme právní úkony ve věci zjištění objektivního stavu věci, běží lhůty… Začali jsme tím „nejjednodušším“, což je případ doktorky Džamily Stehlíkové (Stehlíková například veřejně uvedla, že abstinence prezidenta v nemocnici vedla k náběhu na delirium tremens, jehož léčba pobyt v nemocnici prodloužila, mluvila též třeba o těžce poškozeném mozku prezidenta nebo o metabolickém rozvratu kvůli alkoholické jaterní cirhóze – pozn. red.).

Teprve až si budeme zcela jisti daty, vyjádřil bych se k tomu blíž. Ale už to, že pan senátor Fischer už počátkem července inicioval aktivaci článku 66 kvůli tomu, že by měl mít prezident republiky nějakou psychickou indispozici, o něčem svědčí. Zejména týden po sněmovních volbách probíhal kauzálně tak podivně, že jsme velmi napjati, jak Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) uzavře předmětnou fázi trestního řízení (NCOZ prověřuje údajné neposkytování pomoci Miloši Zemanovi v Lánech a zpochybňované podepsání svolání Sněmovny, respektive jmenování předsedy krajského soudu v Brně v té době – pozn. red.).

Na základě toho, co zjistí NCOZ a co my, se k tomu nějak postavíme. Samozřejmě jsou velmi podivné dva dopisy. První, kdy Kancelář prezidenta republiky prostřednictvím svého vedoucího dostala nevyžádaný dopis, že prezident není schopen zastávat svoji ústavní funkci, což je s odstupem času velmi úsměvné. To zcela jistě nepsal lékař, ale nějaký ústavní právník, což také zjišťujeme. Pak jde o vyžádanou zprávu do Senátu. Jak si vůbec zdravotnické zařízení může dovolit na – ať už soukromý, nebo politický – dotaz bez souhlasu pacienta a bez jeho vědomí vystavovat takové potvrzení? To je kauzální průběh celého příběhu, kterým se velmi intenzívně zabýváme a zabývat budeme.

Zprávu pro Senát psal podle vás také ústavní právník? Podepsán pod ní byl totiž tehdejší ošetřující lékař a ředitel ÚVN Miroslav Zavoral. Takže zpochybňujete, že zprávu psal on?

Jsme hluboce přesvědčeni, i z dikce nemedicínského, ale ústavně-právního žargonu, že to zcela určitě nepsal lékař, ale někdo, kdo zná velmi podrobně Ústavu.

Byl to podle vás ústavní právník Jan Kysela, jak spekulují některé zdroje z prezidentova okolí?

To zatím nevím.

Zmínil jste Džamilu Stehlíkovou. Prozatím jste ji poslali předžalobní výzvu. Žádáte milion korun, omluvu a seznam lidí, kteří jí údajně vyzradili informace o prezidentově stavu. Stehlíková se na ničem takovém dohodnout nechce. Budete ji tedy žalovat a snažit se dostat k soudu?

Žaloba byla podána v pondělí 31. ledna. Týká se přesně vymezených výroků. Samotná doktorka Stehlíková řekla, že není gastroenterolog (medicínský obor zabývající se diagnostikou a léčbou onemocnění zažívacího traktu – pozn. red.), že se vyjadřuje vzhledem ke své pětatřicetileté praxi psychiatričky, odborné specializované lékařky. Buď si z ní někdo udělal legraci a teď se baví tím, jak se v tom doktorka Stehlíková vaří ve vlastní šťávě. Pak by bylo namístě, aby nám sdělila, kdo jí tyto nesprávné informace o psychickém stavu prezidenta republiky dal. Anebo si to prostě vymyslela. Stejně jako tehdy Svatopluk Bartík. Důležité je, že se doktorka Stehlíková k této věci neustále vyjadřuje i po podání žaloby, pokračuje v tom. Bude na posouzení soudu, jak toto její chování – které je za všemi hranami, o lékařské etice ani nemluvím – ocení.