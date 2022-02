Chcípl PES svolal akci u Senátu. Demonstranti chtějí hlídkovat celou noc

Senát ve čtvrtek jedná o vládní novele pandemického zákona, která mimo jiné rozšiřuje možnosti vydávání proticovidových opatření a umožní posílat lidi do karantény či izolace také krátkou textovou zprávou.

Proti přijetí novely nachystala iniciativa Chcípl PES protesty, které mají sdružovat příznivce z celé republiky. Organizátoři uspořádali sraz řidičů v šesti městech, konkrétně Karlových Varech, Českých Budějovicích, Ostravě, Chomutově, Poděbradech a Liberci. Z nich vozy vyrazily mezi pátou a šestou hodinou do Prahy. Cílovou stanicí je pražský Klárov v blízkosti senátních budov, kam by měl takzvaný konvoj svobody dorazit synchronizovaně okolo osmé hodiny večer.

Akce, kterou příznivci nazývají tábor lidu, je na Klárově hlášena od šesti hodin večer, na místě počítají s petičními stánky. Iniciativě podle jejího předsedy Jakuba Olberta vadí na pandemickém zákonu mimo jiné to, že by podle nynějšího návrhu mohli lidé rozhodnutí o karanténě kvůli kontaktu s nakaženým dostávat SMS zprávou. Podle něj jde o omezování svobod.

Hnutí chce celou noc držet hlídky u Senátu. „Chceme senátorům dodat odvahu,“ řekl Olbert. Konvoj má projet centrem města, ale dle Olberta nechtějí zablokovat dopravu v Praze ani průjezd složek integrovaného záchranného systému.

Policie již v pondělí upozornila na zákaz vjezdu některých nákladních vozidel do centra Prahy. „Na základě získaných informací o příjezdu nákladních vozidel do centra města upozorňujeme řidiče, na existenci zón zákazu vjezdu vozidel nad 12 tun a 6 tun do centra Prahy,“ napsala Policie ČR na Twitteru.

V Praze platí i vyhláška o zákazu stanování, varovali policisté. Chcípl PES ale přímo na plakátu vyzývá, aby si účastníci vzali stany a spacáky s sebou.

Policie ČR @PolicieCZ Praha - V souvislosti se zítřejším oznámeným shromážděním budou policisté na Malostranském náměstí a na Klárově dohlížet na bezpečnost a dodržování veřejného pořádku. #policiepha oblíbit odpovědět

Senátní výbory se k předloze pandemického zákona postavily rozdílně. Zatímco garanční zdravotnický výbor doporučil schválení předlohy, ústavně-právní výbor naopak zamítnutí. Chcípl PES Senátu odeslali své připomínky k návrhu, informovali o tom ve středu na Facebooku.

K zákonu se negativně vyjádřila i řada senátorů na sítích. „Od roku 2016 kdy jsem byl zvolen do Senátu PČR mám před schvalováním nového zákona poprvé smíšené pocity. (...) Je to zákon uspěchaný, nedotažený, obsahující ustanovení, s nimiž nemohu souhlasit a podle mne v danou chvíli zbytečný,“ uvedl na Facebooku senátor Václav Chaloupek z hnutí STAN.

Senátorů je celkem 81, aby byla norma schválená, musí pro ni hlasovat nadpoloviční většina přítomných. Pětikoalice má v horní komoře parlamentu 66 senátorů.

Odpůrci opatření demonstrovali i při sněmovním schvalování předlohy, které se kvůli obstrukcím poslanců hnutí SPD protáhlo i s přestávkami na zhruba 35 hodin. Sněmovna nakonec zákon schválila. Protikoronavirová mimořádná opatření podle něj mohou zahrnout širší okruh činností než teď. Úřady budou moci nařídit testování na covid-19 také například podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům, nejen zaměstnancům a jiným pracovníkům.

Protesty probíhají ve chvíli, kdy v České republice končí většina opatření. Od března v Česku zůstane jen minimum restrikcí - povinné bude zřejmě už jen nošení respirátorů ve vnitřních prostorech. Od čtvrtka se lidé už nebudou muset prokazovat covidovými pasy, tedy dokladem o očkování nebo prodělání nákazy. Premiér Petr Fiala po středečním jednání kabinetu oznámil, že postupně se budou také navyšovat počty účastníků hromadných kulturních a sportovních akcí. Příští týden také skončí plošné testování ve firmách i školách.