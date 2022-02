Útočíte na práva lidí, viní vládu Okamura. Šíříte nenávist, kontroval Bartošek

Vláda podle místopředsedy Sněmovny Jana Bartoška (KDU-ČSL) nepředložila poslancům v případě pandemického zákona nedodělek. „Vnímám, že zákon polarizuje společnost, ale my ho potřebujeme, aby platil zákon o veřejných zakázkách,“ řekl Bartošek v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Podle něj se tak zamezí netransparentním nákupům. „Pokud se pandemie na podzim vrátí, chceme zákon, který nám umožní řešit věci s předstihem,“ dodal.

S tím souhlasí i další místopředsedkyně Sněmovny, Věra Kovářová (STAN): „Zákon nepotřebujeme v únoru nebo březnu.“ Podle Kovářové tlačil vládu čas, proto byl schvalován ve stavu legislativní nouze, což někteří politici kritizovali. Pandemický zákon před novelizací měl účinnost do 28. února 2022. Bez zrychleného projednání by podle Kovářové hrozilo, že by několik měsíců byl k dispozici pouze nouzový stav, který je vnímán společností jako extrémně silný nástroj pro mimořádné situace.

„My jsme neměli jiné nástroje, k pandemickému zákonu jsme byli donuceni. Opozice nedovolila prodloužit nouzový stav. Nikdo si nepřeje nouzový stav, ale když byly plné nemocnice a celý svět se zaizoloval, potřebovali jsme nástroj,“ hodnotil exministr Karel Havlíček, proč byl napsán pandemický zákon tak, že nyní byla potřeba ho novelizovat. Havlíčka mrzí, že vláda opustila strategii skrze proočkování společnosti. Počet denně podaných dávek dlouhodobě klesá.

Své výhrady ohledně proočkování společnosti v předchozí části pořadu Partie vyjádřil i pan prezident Miloš Zeman. „Podívejte se, nejenom Rakousko, ale teď i Německo a Belgie uvažují o zavedení povinného očkování. A já si myslím, že časem se přidají i další země,“ uvedl s tím, že zrušení povinného očkování pro seniory a profesní skupiny, jak ho připravila minulá vláda, bylo chybou.

Okamura: Chcete ovládat lidi

Podle Tomia Okamury je nynější schválení novely Sněmovnou bezprecedentním útokem na práva voličů, podle něj je novela zákona protiústavní. „Chcete drakonicky pokutovat seniory, kteří si nevezmou roušku. Chcete ovládat lidi,“ obvinil vládní představitele předseda hnutí SPD. Podle něj je naprosto nesmyslné, že by občané měli dostat záznam do trestního rejstříku za porušení covidových restrikcí. „Vracejme se do normálního života a vy přestaňte blbnout,“ nabádal Okamura.

„Pandemický zákon má především chránit zdraví občanů a také zajistit, aby nezkolabovala ekonomika,“ kontrovala Kovářová. Podle ní se vláda chová demokraticky, což demonstrovala tím, že zachovala shromažďovací právo, co se protestujících před Poslaneckou sněmovnou během tohoto týdne týče. „To, co se tam dělo, je za hranicí vkusu,“ uvedla Kovářová, ačkoliv soudí, že policie vyhodnotila skutkovou podstatu případných protiprávních činů správně.

„Policie mohla zasáhnout tvrději,“ nesouhlasil s ní Karel Havlíček. Podle něj jde jen o pokračování činů z minulého roku, kdy demonstrující vozili rakve před domy politiků. „Šlo o podivíny, stavěli mi tam rakve a děti na to koukali,“ sdělil bývalý ministr průmyslu a dopravy z kabinetu Andreje Babiše.

Jan Bartošek označil na Twitteru demonstrace již v týdnu za nenormální, přičemž uvedl, že by byl pro zpřísnění zákonů. Na sociální síti napsal: „Je čas upravit zákony tak, aby se týkaly i ‚projevů nenávisti‘. Kolegové – a je jedno z které strany – máte moji podporu!“ Podle místopředsedy je přístup Tomia Okamury přesně to, co rozděluje společnost a proč se staví šibenice na náměstích.

Sprosté vyřvávání před domy a stavění šibenic NENÍ NORMÁLNÍ! Diskuze může být ostrá, ale nesmí sklouznout k výhružkám proti zdraví, životu či rodině. Je čas upravit zákony tak, aby se týkaly i „projevů nenávisti“. Kolegové - a je jedno z které strany - máte moji podporu! pic.twitter.com/bH4O7xAWVV — Jan Bartošek (@honzabartosek) February 1, 2022

To předseda SPD rázně popřel, demonstraci na Malostranském náměstí prý neorganizoval, ani na ní osobně nevystoupil. Má však pro demonstranty pochopení, jelikož podle něj vláda koná proti lidem. Odsoudil však jakékoliv vyhrožování či fyzické napadání. „I mně bylo nedávno vyhrožováno,“ uvedl Okamura. „Sklidil jste, co jste zasel,“ kontroval Bartošek.