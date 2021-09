Bylo to trapné. Volný mi zničil mikrofon a gong, stěžuje si Vondráček

Co si myslíte o dnešním vystoupí poslance Volného?

Myslím si, že to bylo trapné. Policie zasáhla profesionálně. Využil jsem předtím všechny možnosti, které podle jednacího řádu mám. Já už více dělat nebudu.

On si úmyslně zničil hlasovací zařízení, to jsme nějakým způsobem překlenuli. Potom neopustil řečnické místo, což vlastně znemožní vystoupení všem ostatním. Něco takové Parlament nemůže strpět, to nemůžeme nechat být. Takže si myslím, že postup byl naprosto správný, stojím si za tím.

Co všechno poškodil?

Přiznám se, že takhle bezprostředně ani neodpovím. Prostě zase šel někam, kde nemá co dělat. Vůbec mu nepřísluší, aby byl na místě předsedajícího. Já jsem zásah neviděl.

Ale vlastně tam zničil mikrofón, ovládání gongu, kterým přivolává kolegy z předsálí a uděluji hlasy. Naštěstí vlastně nezničil ovládání systému a dotykovou obrazovku. Jsou to v podstatě nějaké potrhané dráty, to se dá opravit.

Poprvé byla škoda nula nula nic

Kdo škodu bude platit, bude to sám poslanec Volný?

Teď jsem to nechal být. Předpokládám, že to poničil on. To prostě udělal nějak úmyslně, ale nemám to nějak rozklíčované. Když se to stalo poprvé, tak byla škoda nula nula nic. To se prostě akorát zapojily dráty. Když vezmete mikrofóny, zapojíte je a dáte zpátky, tak to funguje. Takže nevím...

Co mu za to hrozí?

Mandátový imunitní výbor by se tím měl ještě zabývat, jestli to dosáhlo intenzity výtržnictví. Nicméně my jsme limitováni koncem volebního období. Protože Sněmovna je postavena na principu, že všechno končí tím obdobím. Takže nevím, jestli je ještě šance, aby to mandátový výbor projednal a už v žádném případě není šance, aby se mohl poslanec odvolat.

Umíte si představit, že by poslanec Volný byl i další volební období ve Sněmovně?

Já se těším na další období, že už tam nebude.