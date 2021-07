Omluva, pokuta či vykázání. Jak může Sněmovna zamést se vzpurnými poslanci

Policie musela ve středu silou dostat z jednacího sálu Sněmovny nezařazeného poslance Lubomíra Volného. Blokoval totiž jednání o zákonu, který umožní volit i lidem v karanténě.

K čemu konkrétně došlo? Při projednávání zákona si vzal Volný slovo, mlčky stál u mikrofonu pět minut a i potom odmítl z řečniště odejít. U pultíku si zkrátka sedl. Předseda Sněmovny Radek Vondráček Volného nejprve napomenul, pak vykázal Volného z jednání až do konce dne. Následně proti Volnému zakročila policie.

Pokud chce hlasovat, tak se musí vrátit

Podle Zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny má předsedající možnost za „nepřístojné chování ve Sněmovně uložit poslanci pořádkové opatření, kterým je napomenutí, a za opakované nepřístojné chování vykázat poslance z jednacího sálu nejdéle do konce jednacího dne, v němž k vykázání došlo“.



Volný se mohl ještě po rozhodnutí Vondráčka o vykázání z jednacího sálu odvolat ke Sněmovně. Poslanci následně mohli bez rozpravy rozhodnutí předsedajícího potvrdit, nebo zrušit. V takovém případě by bylo rozhodnutí konečné.

Sněmovna po odchodu hladce schválila zákon, který dává lidem v karanténě možnost například volit z automobilu. Hlasování o této legislativě se však Volný nezúčastnil, a to i přestože měl možnost. Jednací řád totiž říká, že „vykázaný poslanec musí mít možnost účastnit se hlasování“. A v takovém případě by se Volný do jednací síně mohl vrátit.

„Pokud chce hlasovat, tak se musí vrátit na své místo,“ uvedl ředitel tiskového odboru Sněmovny Roman Žamboch.

Vykázání ze Sněmovny spadá v jednacím řádu pod část o pořádkových opatřeních. Toto ustanovení také mluví o tom, že o pořádkové pravomoci předsedajícího schůze podléhají kromě poslanců i další účastníci jednání Sněmovny - hosté, veřejnost, novináři. „Chovají-li se tyto osoby nepřístojně, může předsedající schůzi přerušit, rušitele pořádku nechat vyvést Parlamentní stráží a vyhrazená místa dát vyklidit,“ uvádí zákon.

Redakce iDNES.cz poslance Volného oslovila s dotazy, zda chtěl a měl možnost se hlasování zúčastnit. Ten však prozatím neodpověděl.

Co platí na „neposlušné“ poslance

Pro Volného nebyla středeční strkanice první. Poslanec už v lednu totiž stihl disciplinární řízení, které s ním po potyčce u řečnického pultu vedl imunitní a mandátový výbor. Ten Volnému uložil pokutu ve výši 90 800 korun.

Pokutu Volnému výbor uložil kvůli napadení místopředsedy Sněmovny Tomáše Hanzela. Ten Volnému, který dlouhodobě odmítá ve Sněmovně nosit roušku či respirátor, před incidentem připomněl, aby si ochranu nosu a úst nasadil. Volný mu pak začal nadávat, a tak mu Hanzela vypnul mikrofon. „Tak já si půjdu sednout k vám na klín a řeknu vám to do mikrofonu,” reagoval Volný, který vyrazil k pultíku, kde se poté strhla potyčka. Při té zazněl Volného výrok „Dostaneš flákanec”.

Podle jednacího řádu totiž lze poslanci za disciplinární provinění uložit povinnost omluvit se nebo může dostat pokutu až do výše jednoho měsíčního poslaneckého platu. Volný se proti rozhodnutí výboru odvolal, postih však poté potvrdila Sněmovna.



Disciplinární řízení je další způsob, jak se mohou poslanci „potrestat“. Řízení se vede proti poslanci, který například “svým projevem učiněným ve Sněmovně nebo v Senátu, nebo v jejich orgánech dopustí jednání, pro které by mohl být jinak trestně stíhán”.

Do disciplinárního řízení se může dostat také poslanec, který „svým projevem učiněným ve Sněmovně nebo v Senátu nebo v jejich orgánech urazí poslance, senátora, ústavního soudce nebo jinou osobu, která má oprávnění zúčastnit se schůze Sněmovny a jejích orgánů ze zákona“. Řízení lze také vést proti poslanci, který se dopustí přestupku.

Disciplinární řízení pak řeší mandátový a imunitní výbor, který je složený z poslanců.

21. ledna 2021

Podle jednacího řádu může Sněmovna vydat poslance k trestnímu stíhání. Naposledy žádala policie o vydání právě Volného kvůli podezření ze šíření poplašné zprávy. V příspěvku na svém facebookovém profilu tvrdil, že se chystá spiknutí, jehož cílem je diskreditace léku ivermektin, prostředkem k diskreditaci mělo být podle Volného zabití pacientů.

„Předseda Sněmovny neprodleně rozhodne, zda vysloví souhlas s odevzdáním zadrženého poslance soudu, a svoje stanovisko sdělí bez odkladu příslušnému orgánu. Současně postoupí žádost nebo oznámení podle předchozího odstavce mandátovému a imunitnímu výboru k projednání a podání zprávy s návrhem Sněmovně. O takové žádosti nebo oznámení rozhodne Sněmovna na své první následující schůzi usnesením, které zašle příslušnému orgánu do 5 dnů od jeho přijetí,” uvádí jednací řád.