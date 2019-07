Hřib se chová jako malé uražené dítě, pustil se do primátora šéf KSČM

Hřib upadl v nemilost čínského režimu kvůli snaze vypustit ze smlouvy mezi Prahou a Pekingem zmínku o souhlasu s politikou jedné Číny, která neuznává nezávislost Tchaj-wanu.

Čína vyzvala tento týden Hřiba a vedení hlavního města k tomu, aby nenarušovali čínsko-české vztahy, uvedl ve středu podle agentury Nová Čína mluvčí ministerstva zahraničí Keng Šuang.



„Primátor by rozhodně neměl urážet naše partnery a poškozovat tak zájmy České republiky. A už vůbec mu nepřísluší, aby označoval Čínu za nespolehlivého obchodního partnera. Třeba by bylo dobré, aby se na výsledek své cesty zeptal těch, kteří s podniky v Číně obchodují, asi by se divil. Svým chováním jednoznačně narušuje naše vztahy z ČLR, které jsou na velmi dobré úrovni. Zároveň tím ohrožuje obchodní vztahy mnoha českých firem, které již úspěšně pronikly na čínský trh nebo se o to v současné době pokouší,“ uvedl v pátek předseda KSČM a místopředseda Sněmovny Filip.

Podle pražského primátora za Piráty Hřiba by se Čína měla v česko-čínských vztazích více soustředit na dodržení předchozích slibů investic, které nebyly z jejich strany splněny. „Zrušení turné Pražské filharmonie, která už měla podepsanou smlouvu, ukazuje především to, že Čína není spolehlivý obchodní partner,“ uvedl na sociálních sítích Facebook a Twitter Hřib.

Filipa zlobí sexuální výlet“, Michálek psal o vzpruze malé zemi

Filip vyčetl Pirátům i jarní cestu na Tchaj-wan, kterou nazval jako „sexuální výlet českých Pirátů“. S primátorem letěl na Tchaj-wan i šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Mohutná propagace Prahy, načerpání inspirace z vyspělé země, ale i morální vzpruha malé země před komunistickým velkým bráchou, to jsou jen některé přínosy cesty pražské delegace na Tchaj-wan. Jak to všechno vzniklo? Nelíbí se mi servilita českých politických špiček ke komunistické Číně. Nemáme ani pandu, ani investice a nakonec ani rovnou páteř. Prosazuji, abychom měli korektní vztahy se všemi zeměmi a přátelské vztahy s těmi státy, které jsou demokratické a liberální stejně jako Česká republika,“ hájil Michálek na konci dubna smysl cesty na Tchaj-wan pro Pirátské listy.

Pražského primátora se ve čtvrtek zastal ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček. „Vzhledem k aktuálnímu vývoji se chci v nejbližším možném termínu setkat s čínským velvyslancem v ČR. Považuji za nešťastné, že by politika měla zasahovat do kultury. Česká vláda nemá možnost ovlivňovat kroky demokraticky volené samosprávy. Věřím, že tomu rozumí i čínská strana,“ napsal na Twitteru šéf české diplomacie.