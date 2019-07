Předseda DSSS přál primátorovi defenestraci. Nadsázka, mírnil později

13:48 , aktualizováno 13:48

Blížícího se výročí 600 let první pražské defenestrace využil předseda Dělnické strany Tomáš Vandas, aby se opřel do vedení radnice hlavního města. Na Twitteru napsal, že by "taková defenestrace byla zase potřeba" a radní nazval "svoločí". Svá slova o vyhazování z oken později označil za nadsázku.