Dostane KSČM v dubnu novou vedoucí tvář? V Rozstřelu odpoví Leo Luzar

KSČM se sice nepodílí na současné vládě Andreje Babiše, umožnila jí však získat důvěru. Minulý rok si prosadila například zdanění církevních restitucí. Návrh Poslaneckou sněmovnou prošel a podařilo se i přehlasovat veto Senátu, opatření ale nakonec zrušil Ústavní soud.



Komunisté také s vládní koalicí odhlasovali přijetí státního rozpočtu a takzvaného daňového balíčku.



Jejich podporu Babišovi často vytýká opozice. Komunistům však v některých průzkumech také začaly klesat preference, ocitli se dokonce až na hranici vstupu do Sněmovny. K tomu je zapotřebí získat ve volbách aspoň pět procent odevzdaných hlasů.



Leo Luzar je členem strany od roku 1990. Do politiky vstoupil na lokální úrovni jako zastupitel v obvodu obvodu Ostrava-Jih.

Do Poslanecké sněmovny se poprvé dostal jako náhradník z kandidátky v v Moravskoslezském kraji poté, co byla Kateřina Konečná zvolena do Evropského parlamentu. Mandát obhájil v dalších volbách v roce 2017.