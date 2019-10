Poslední bitva vzplála. Rebelové v KSČM chtějí sesadit předsedu Filipa

Bubeníčka by dokonce podpořil i Josef Skála, Filipův protikandidát z minulých předsednických voleb v roce 2017.

„Přesvědčíme-li Oldu Bubeníčka, aby na předsedu kandidoval on, tváří změny by se stal náš nejúspěšnější politik. Jemu jsem připraven krýt záda i jako místopředseda,“ uvedl v pondělí Skála. Bubeníčka by klidně do klání poslali i někteří komunisté z Ústeckého kraje.

„Za náš kraj by byl Olda dobrý kandidát. Nějaká práce už za ním vidět je,“ přidává se i loňský kandidát do europarlamentu Petr Bureš, který je také z Ústecka.



Rudé horko a rudé vyhoření

Jenže ono Skálovo „přesvědčíme-li“ je v tomto případě mimořádně trefné. Bubeníček dává přednost kraji a na to, že by se hrnul do velké politiky, to zatím moc nevypadá.

„Kandidovat nebudu. Do vedení musejí přijít lidé o generaci mladší,“ odpověděl Bubeníček na dotaz MF DNES. Ostatně sama Bubeníčkova odpověď naznačuje, že i on už by si ve vedení představoval někoho jiného než Filipa.

A Bubeníček si určitě uvědomuje ještě jednu věc, o které se v KSČM nemluví nahlas. Když někdo vyzve Filipa a neuspěje – jako že zatím nikdo neuspěl – bývá za to „potrestán“. Například takový europoslanec Jaromír Kohlíček spolupodepsal loni výzvu kritizující Filipa a letos se před eurovolbami našel na nevolitelném 17. místě. Ani Skála žádnou funkci nemá.

Sám předseda Vojtěch Filip tradičně říká, že kandidaturu zváží podle toho, jestli ho budou komunisté chtít.

„Rozhodnou výroční členské schůze, okresní a krajské konference,“ reagoval na dotaz na svou možnou kandidaturu v posledním velkém rozhovoru pro MF DNES Vojtěch Filip.

Fakta: O co rudí hrají Vojtěch Filip – na minulém sjezdu to ještě uhrál a byl zvolen předsedou, protože zrovna dojednával podporu vlády. Napřesrok to bude mít ještě obtížnější.

Oldřich Bubeníček – Skálou a dalšími je veřejně vyzýván ke kandidatuře, ale brání se jí. Příští rok obhajuje i funkci hejtmana v krajských volbách.

Josef Skála – po neúspěšné kandidatuře proti Filipovi úplně vypadl z vedení, ale popularitu neztratil. Chce kandidovat na předsedu, „pokud se nenajde nikdo jiný, kdo by představoval změnu“.

Kateřina Konečná – předloni kandidovala proti Filipovi, ale pak přešla na jeho stranu. „Co se týče mé kandidatury, nechávám to otevřené,“ odpovídá nyní Konečná.

Leo Luzar – málo známý poslanec. O post předsedy si už řekl.

Stanislav Grospič – pokud by už Filip nekandidoval, mohl by právě jeho určit jako nástupce.

Někteří Filipovi oponenti šířili sice informaci, že předseda na uzavřeném jednání výkonného výboru mezi svými nejbližšími připustil, že už kandidovat nebude, ale Filip to rázně popřel. Kandidátů na předsedu by však i bez ohledu na Bubeníčka a Filipa mohlo být poměrně dost.

Svůj zájem už potvrdil poslanec Leo Luzar, nevylučuje ho opět europoslankyně Kateřina Konečná, případně i Skála. „Dostali jsme se do stavu takového rutinního provozu a určitého vyhoření,“ popsal Luzar, co se mu nelíbí.

A Skála? Je sice takovým „věčně neúspěšným protikandidátem“, ale jeho šance kupodivu neklesají. „Za současné situace zůstává pořád nejlepším kandidátem na předsedu Josef Skála,“ odpověděl třeba člen ústředního výboru Richard Pokorný, jeden z nejvýše postavených Filipových kritiků ve straně.

Jakkoli voličská podpora komunistů vytrvale klesá, pořád je to strana, která drží vládu, a to díky Filipovi. Kdyby na minulém sjezdu vyhráli jeho oponenti se Skálou v čele, tak by to měl Andrej Babiš s komunisty výrazně těžší.

Výhrady oponentů vůči Filipovi se dají ilustrovat na následujících číslech. Vojtěch Filip byl v úterý ve funkci předsedy KSČM přesně 14 let. Je to nejdéle sloužící stranický šéf. Když stranu v roce 2005 přebíral, dosáhla KSČM v jednom z průzkumů rekordních 23 procent a pravice strašila, že bude Jiří Paroubek vládnout s komunisty.

Na hranici pádu

Dnes už nikdo nestraší, úterní průzkum CVVM přisoudil komunistům 8,5 procenta. Průzkum společnosti Kantar dokonce mluví o tom, že by se KSČM vůbec do Sněmovny nemusela dostat.

„Vojtěch Filip má za svatokrádež už to, že se má vést diskuse o nějaké změně,“ míní Skála. Klesá i členská základna. V roce 2018 měli komunisté mírně nad třicet tisíc členů, v roce 2005 však 88 tisíc.

Dál Filipovým kritikům vadí, že KSČM za podporu vlády nic moc nedostala a že Andrej Babiš přichází s levicovým programem, sbírá za to body a předseda KSČM se tváří, že je to tak správně.



Letos v létě oponenti v KSČM dosáhli aspoň jednoho ústupku. Dostali možnost sepsat vlastní verzi nového programu. Podle Skály je v něm obsažen třeba slib, že stát by měl zakládat podniky a třeba sám těžit lithium. Už to tedy není o znárodnění, ale rovnou o zakládání továren a dolů.