Zákon, který zakáže zakládání a organizování paramilitárních ozbrojených skupin k prosazování politických nebo ideologických cílů v pondělí podpořila vláda. Zakazuje nejen zakládání, ale i vyzbrojování takových skupin a účast v nich. Za jeho porušení může podle návrhu hrozit sankce až ve výši 200 tisíc korun.

Hnutí SPD však tvrdí, že zákaz paramilitárních spolků nebyl cílem tohoto zákona. „Není pravda, že hnutí SPD podpořilo zákaz domobran, hnutí SPD domobrany naopak podporuje,“ ohradil se na Facebooku předseda hnutí Tomio Okamura. Zdůraznil, že nový zákon „postavení členů domobran de facto zlepšuje“.

Tomio Okamura - SPD (Facebook) Není pravda, že hnutí SPD podpořilo zákaz domobran, hnutí SPD domobrany naopak podporuje! Některá mainstreamová média uvedla, že hnutí SPD podporuje zákaz domobran. To není vůbec pravda! SPD naopak podporuje zákon, který postavení členů domobran de facto zlepšuje a zlepšuje i stav ohledně legálního držení zbraní v České republice. ;-) Návrh zákona má i plnou podporu střeleckých svazů a asociací, jako jsou například LEX a LigaLibe. Hnutí SPD jednoznačně podporuje právo občanů ...držet zbraň a právo občanů na sebeobranu. Právo na sebeobranu a právo držet zbraň jsou podle nás základní lidská práva! To se mi líbí (411)Komentáře (23)

V reakci na návrh tohoto zákona však některé spolky již začaly omezovat, nebo rovnou ukončovat svou činnost. Reportéři MF DNES zjistili, že mimo jiné zanikly skupiny nazvané Sušičtí vlčáci, Nymburští lvi nebo Batalion Valašské Meziříčí. Důvodem k omezení činnosti je často obava z možné pokuty.



Zákon posílí bezpečnost v ČR, tvrdí hnutí

Podle hnutí však jde jen o chybnou interpretaci legislativních úprav. Poslanec SPD a člen bezpečnostního výboru Parlamentu ČR Radek Koten tvrdí, že se členové spolků nechali zmást zkratkovitým výkladem médií, zákon pořádně neprostudovali a zbytečně podlehli dojmu, že jejich činnost bude nezákonná.

Podle Kotena je pikantní, že zkratkovitý a matoucí výklad zákona nabídla svým čtenářům jak mainstreamová média, tak i ta, která bývají označována jako dezinformační. Rusofilní Aeronet.cz se tak shodl s řadou médií středního proudu v tom, že zákon takzvané domobrany ruší. „Je to účelová kampaň, která zneužívá neznalosti lidí, kteří ten zákon nečetli. Věci jsou vytrženy z kontextu,“ sdělil iDNES.cz Koten.

V textu zákona není slovo domobrana ani jednou zmíněno. SPD podle Kotena podporou nové legislativní úpravy posiluje bezpečnost v České republiky. Žádný ze spolků, které nyní začaly ukončovat svou činnost zákon doposud neporušil a ani nesplňuje definice paramilitární skupiny, zdůraznil poslanec.



Jako přínos nového zákona vidí Koten to, že různým spolkům umožní, aby prováděly střelecký výcvik pro veřejnost. „Kdokoliv, kdo bude mít zájem, tak se bude moci aktivně zapojit do obrany České republiky v případě nějaké krize. Ovšem pod velením ministerstva vnitra nebo ministerstva obrany,“ podotkl. Za další klad novely pokládá poslanec také to, že umožní například policistům, aby u sebe nosili zbraň i mimo službu.

Spolky, ať se budou nazývat domobrana nebo jinak, se musejí věnovat především výcviku, nikoli prosazování politických cílů. „Z mého pohledu nikdo spolky, které jsou legitimní a jsou v současné době registrované, nebude kriminalizovat kvůli tomu, že tam probíhá střelecký výcvik,“ dodal.



Spolky se obávají pokut a ukončují činnost

Přesto mnohé spolky začaly již před koncem minulého roku svou činnost omezovat nebo ukončovat. „Chtěl jsem nabídnout své zkušenosti od armády, ukázat, že jsem připraven kdykoliv vlastenecky bránit zem. Riskovat ale, že ještě dostanu pokutu dvě stě litrů, to fakt nebudu,“ řekl pro MF DNES Martin, jeden z již bývalých domobranců.

K 31. prosinci 2018 zanikla i největší z těchto organizací, která se nazývala přímo Zemská domobrana. Patřila k nejaktivnějším a na svých webových stránkách měla mimo jiné rady, jak bojovat s nožem nebo články, které varovaly před přílivem migrantů do České republiky.



Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala se stejně jako Koten domnívá, že si spolky nedokázaly zákon dostatečně nastudovat a analyzovat jeho dopady. „Není skutečně namířen proti domobranám. Zákon se netýká domobrany, což je explicitně uvedeno v důvodové zprávě. Jinak by nikdo z SPD tento zákon nepodpořil,“ sdělil Fiala iDNES.cz

Podpora zákona vyvolala na sociálních sítích vlnu rozhořčení mezi voliči a příznivci SPD. „Dnes jsem se setkal nejméně s deseti lidmi, kteří mi řekli: Tak vidíš! Zradili nejen své voliče, ale taky svou zemi,“ stojí v komentáři pod příspěvkem Radima Fialy.



Novela zákona o nakládání se zbraněmi Sněmovní tisk 669/0, část č. 1/4 Citace z důvodové zprávy: „Cílem návrhu je znemožnit, aby se paramilitární skupiny fungující mimo relevantní bezpečnostní systém České republiky vyzbrojovaly a aby se zbraněmi usilovaly o prosazování svých ideologických cílů; činnost takových uskupení je neslučitelná s demokratickou podstatou České republiky coby právního státu." „Zajistit vznik a existenci systému střelecké přípravy, tak aby navrhovaná právní úprava byla využitelná pro potřeby různorodých systémů přípravy obyvatelstva k obraně státu, nebo ke zvládání mimořádných situací anebo ke zvyšování schopností a dovedností pro účely reakce na jiné rizikové situace ve sféře vnitřní bezpečnosti (předpokládající spíš individuální reakci v podobě využití institutů nutné obrany nebo krajní nouze)."

Zbytečná legislativa

SPD zdůrazňuje, že nová legislativa má hlavně zabránit tomu, aby jakékoliv skupiny prosazovaly své politické nebo náboženské cíle se zbraní v ruce. Advokát Václav Vlk se však domnívá, že nová legislativa je spíše zbytečná. Zákon už zakazuje například propagaci a podporu hnutí směřujících k potlačování práv a svobod člověka. Za takový čin hrozí trest odnětí svobody až pět let.

„Ti, kteří ho budou chtít obcházet, si založí sdružení zahrádkářů, jehož smyslem bude ochrana Koniklece a budou si tam ve skutečnosti trénovat házení nožem na figurínu, která symbolicky zobrazuje třeba Roma,“ myslí si.

Podle Vlka již existuje dostatečný počet právních prostředků, které zakládání nebezpečných paramilitárních skupin zakazují a proti extrémismu nebo terorismu nabízí česká legislativa dostatečnou ochranu.

Domobrany nerušíme, vzkazují voličům komunisté

Svůj podpis pod návrh zákona připojil i poslanec KSČM Zdeněk Ondráček. Také komunisté se proto museli ohradit proti nařčení, že podporují zánik domobran a podobných spolků.

„V důvodové zprávě je výslovně uvedeno, že se koncept ozbrojené skupiny v navrhované podobě v žádném případě nedotýká žádného v současnosti registrovaného spolku, který se zabývá střeleckým sportem, brannou výchovou, rekonstruováním historických bitev, myslivostí a podobně,“ napsal Ondráček v tiskové zprávě.

Předseda hnutí Tomio Okamura se proti plánu ministra vnitra Jana Hamáčka omezit činnost domobran dříve radikálně vymezoval.



V září minulého roku na Facebooku napsal, že se předseda ČSSD chystá kriminalizovat občany, kteří se sdružují ve spolcích jako je právě domobrana a avizoval, že jeho hnutí se těmto snahám razantně postaví na odpor. „Jde o první krok ke kriminalizaci všech vlastenců. Ministr Hamáček je politický kolaborant světového řádu a potřebuje najít nástroj,“ psal tehdy Okamura.

