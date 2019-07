Čínské velvyslanectví obvinilo pražský magistrát z poškozování zájmů

Zástupci pražské koalice se nedávno shodli na tom, že ze smlouvy o partnerství s Pekingem odstraní článek obsahující souhlas s politikou jedné Číny, která neuznává nezávislost Tchaj-wanu.



Obdobně jako nyní velvyslanectví se před několika dny vyjádřilo čínské ministerstvo zahraničí. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Keng Šuang vyzval vedení Prahy a primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) k tomu, aby nepoškozovali čínsko-české vztahy.

Primátor Hřib tehdy uvedl, že partnerství českého a čínského hlavního města má být apolitické a pokud jde o vztahy obou zemí, Čína by se měla zaměřit na plnění investic v ČR, které v minulosti slíbila.



„Každá země považuje zachování své suverenity a územní celistvosti za svůj klíčový zájem. Na světě existuje pouze jedna Čína a Tchaj-wan je její nedílnou součástí. Fakt, že Tchaj-wan nikdy nebyl samostatným státem, se nikdy nezměnil a ani nemůže být změněn. Dodržování zásady jedné Číny je normou pro mezinárodní vztahy a též všeobecným konsensem mezinárodního společenství, včetně České republiky,“ uvedla ambasáda.



S čínským velvyslancem se podle webu velvyslanectví ve středu sešel ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), hovořili spolu zejména o vztazích mezi zeměmi a o spolupráci.

Velvyslanec podle ambasády na schůzce „ocenil, že česká strana znovu potvrdila, že vláda ČR pevně zastává politiku jedné Číny“.

„Velvyslanec zdůraznil, že zásada jedné Číny je základním předpokladem a politickým základem pro veškerou výměnu a spolupráci mezi oběma stranami. Při příležitosti 70. výročí navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi je Čína ochotna spolu s českou stranou usilovat o prohloubení pragmatické spolupráce v různých oblastech,“ uvedlo velvyslanectví.

Apeluje také na pražský magistrát a jednotlivé politiky, „aby zavčas změnili svůj postoj, aby jednali ve prospěch společných zájmů obou národů a podpořili přátelskou spolupráci mezi Čínou a Českou republikou, a nečinili opak“.

Smlouvu s Čínou město pod vedením tehdejší primátorky Adriany Krnáčové (ANO) podepsalo v roce 2016. Zakotvuje kulturní a hospodářskou spolupráci mezi oběma městy. Právě kvůli třetímu článku smlouvy, hovořícímu o politice jedné Číny, smlouva sklidila vlnu kritiky. Tehdejší vedení svůj podpis obhajovalo i tím, že Peking článkem podmiňoval plánované zapůjčení pandy do pražské zoo, které se ale neuskutečnilo.

Hřib také nedávno upozornil na fakt, že kvůli postupu vedení české metropole Čína zrušila turné orchestru PKF - Prague Philharmonia na svém území. Zrušení turné podle primátora ukazuje, že Čína není spolehlivý obchodní partner. Orchestr kvůli tomu žádá Prahu a ministerstvo kultury o náhradu výpadku příjmů. Hlavní město podle Hřiba poskytne orchestru významnou slevu z pronájmu Obecního domu na zahajovací koncert sezony.

„Zahraniční politiku dělá vláda, ministerstvo zahraničních věcí. My máme politiku jednotné Číny a magistrát, nebo Piráti mají jiný názor na zahraniční politiku a my jim do toho těžko můžeme mluvit. Oni jsou nezávislí, samostatní. Pokud se rozhodli jít touhle cestou, je to jejich rozhodnutí,“ řekl novinářům minulý týden premiér Andrej Babiš (ANO).