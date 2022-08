Problémová ochranka skončila. Ukrajinci už na úřadě nečelí ponížení

„Probudili jsme se do jiného světa,“ zhodnotil pro iDNES.cz koordinátor z neziskové organizace Iniciativa Hlavák Daniel Ronen. Přestože pro náhodného kolemjdoucího se prostředí holešovické pobočky Úřadu práce, jak o něm psali reportéři iDNES.cz nezměnilo, pro Ukrajince a dobrovolníky se proměnilo znatelně.

Nejviditelnější problém, který představovala hrubá a neempatická ochranka, zmizel. Příslušníci security již neřídí fronty a jen zpovzdálí sledují situaci přímo u budovy úřadu. Na místě už nepůsobí ani agresivní hlídačka se svým kolegou, kteří odmítali pustit na úřad ukrajinskou ženu s dcerou jenom proto, že se po návštěvě záchodu zařadily na své původní místo ve frontě.

Podle komentářů dobrovolníků z neziskových organizací se složení ochranky zcela změnilo. Na místě zůstal pouze jeden člen původní skupiny, nyní ale kontroluje zátarasy u úřadu a s okolím příliš nekomunikuje.

„Je tady méně konfliktů. Je to i tím, že tu nepůsobí zaměstnanci security, kteří je eskalovali. Dobře funguje i přednostní pouštění lidí, kteří mají zdravotní problém,“ popsal Eli Jirman, který zde také působí jako koordinátor Iniciativy Hlavák.

Lidé už navíc mohou chodit na toaletu, aniž by je poté někdo posílal na konec fronty na místo jejich původního místa v řadě. Ukrajinci si také mezi sebou vytváří číselný systém, aby se nemuseli dohadovat, kdo přišel první. „Dříve jsme si tady udělali číselný systém z lístečků, ale když to ochranka ze security služby viděla, vytrhli nám je z rukou s tím, co to zkoušíme,“ řekla paní Olga, jedna z žen čekajících ve frontě.

Na všechny dojde řada

Fronty, ve kterých donedávna lidé čekali hodiny i dny, se výrazně zrychlily. Úředníků na pobočce působí výrazně více, nyní jich tam je osmnáct. Z pohledu dobrovolníků bylo právě navýšení počtu úředníků klíčové.

Hodně problémů totiž vznikalo, když na lidi nepřišla řada, někteří tu trávili noci na kartonech. „Dnes ráno sledujeme, že se skupina dvaceti lidí odbaví uvnitř za 25 minut,“ řekl reportérům v pondělí Ronen. To ještě v předchozích týdnech nebylo reálné. Skupina dvaceti lidí strávila v prostorech úřadu hodinu a půl, někdy i dvě hodiny.

Lepší organizaci před holešovickým Úřadem práce pomáhá i to, že ve frontách probíhá triáž. Úředníci tam Ukrajincům kontrolují dokumenty a lidi, kteří potřebují vyřídit rychlejší úkony, posílají do nově vzniklé „podatelny“. Pokud potřebují pouze dodat například nájemní nebo pracovní smlouvu, nemusí už stát hodiny ve standardní frontě.

Proměnu situace na místě zaregistrovala i Iryna z Oděsy, která tentokrát dorazila i se svými malými dětmi. Zatímco naposledy je měla v adaptační skupině, nyní musí ve frontě čekat s ní. „Minule jsem měla děti do půl třetí ve skupině, ale nestíhala jsem to na úřadě, proto jsem pro ně musela jít. Tak jsme tady nyní spolu,“ směje se a přiznává, že tentokrát je v Pražské tržnici klid.

Přestože se výrazně změnilo zdejší klima a podmínky pro ukrajinské uprchlíky jsou vlídnější, Iryna přemýšlí, že to může být i kvůli tomu, že je konec měsíce. „Každý měsíc okolo 15. nebo 20. jsou tady šílené zmatky. Některé ženy se vůbec nedostávají na řadu, a tak tu nocují,“ říká zpoza zátaras. Ty ještě začátkem minulého týdne tvořily dva koridory, pro standardní frontu, a pak pro lidi s malými dětmi či se zdravotním omezením, kteří měli chodit na řadu dříve.

Jenže ochranka koridory rozdělila ještě příčnými zátarasy, lidé tak ve frontách postupovali z jedné ohrádky do druhé a v každé z nich byli uzavření. „Není to poprvé, chovají se k nám jako k dobytku,“ stěžovala si před týdnem Olena Sokolovská. O týden později už v koridorech příčné zátarasy nejsou a koridory slouží skutečně pouze k vyznačení front.

Lidé navíc nemusí spoléhat pouze na své zásoby jídla a pití či pítko umístěně uprostřed prostranství, ke kterému bylo zrádné jít. V takovém případě to ochranka brala jako opuštění fronty a lidé pak museli na její konec. Nyní dobrovolníci prochází mezi Ukrajinci a kromě balené vody jim nabízejí i čepovanou vodu nebo kávu.

Konec ještě před zavírací dobou

Paní Marianna pochází z Ukrajiny, řadu let už ale žije v Česku. Získala i české občanství, a tak když začala válka, spojila se s ní jedna ukrajinská žena, jestli by se nepostarala o jejího syna, sama zemi totiž opustit nesměla.

„Přijali jsme do rodiny ukrajinského chlapce. Maminka nám dala plnou moc, abychom ho tady zastupovali. Pracuje totiž ve vládě Ukrajiny a musí tam zůstat a vykonávat svoji práci,“ popisuje interkulturní pracovnice ve Sdružení pro integraci a migraci.

Stěžuje si, že každý měsíc s chlapcem zažívají na úřadu problémy. Kromě mnohadenního čekání, které by mohla vyplnit prací, vždy bojovala s ochrankou kvůli kódu pro vstup, na který ani nemá jako Češka nárok. „Nechtěli mě pouštět, protože nemám kód pro vstup, ale já ho nemůžu mít, porušila bych tím zákon,“ kroutí nechápavě hlavou.

Přestože se Úřad práce hájí, že lidé nemusí vůbec ve frontách stát a mohou o dávku žádat online, je to podle ní nesmysl. „I samotná vedoucí pobočky mi řekla, že tady pokaždé budeme stát frontu,“ vypráví.

Zatímco Marianna se „synem“ a další ženy čekají ve frontách, po prostranství mezi budovami Pražské tržnice probíhají jejich děti. Některé si hrají pod osvěžovačem, jiné se chladí vodou u přistavených pítek. V tu chvíli přichází další skupina lidí na řadu. Mezi nimi je i Iryna a její děti, které se nadšeně rozbíhají ven z kovových zátaras.

„Teprve se rozkoukáváme a hlavní otázky jsou, jak dlouho to takhle vydrží, zda bude nadále tolik úředníků na přepážkách, jestli vydrží ochranka na pozicích, ve kterých je nyní,“ říká mezitím s opatrným optimismem Jirman.

„Podezření, že by zde mělo docházet k ponižování klientů, je vážné a něco takového samozřejmě není přípustné. Co se týče ochranky, s jejím fungováním spokojeni nejsme. Nenajal si ji Úřad práce, ale Holešovická tržnice, které jsme sdělili naše výhrady. Pronajímatel má za úkol na místě zajistit ochranu a veřejný pořádek. Ochranka již byla z venkovní fronty stažena a pohybuje se pouze vevnitř, kde jsou i pracovníci neziskových organizací,“ sdělil minulé úterý reportérům před uveřejněním reportáže ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Dobrovolníci se shodují, že od poloviny týdne, kdy se ochranka stáhla, pak dochází ke zlepšením vztahů s úřadem a jeho zaměstnanci.

Vypadá to navíc, že minimálně v pondělí vše proběhlo hladce. Jak byli reportéři iDNES.cz svědky, přestože má úřad v pondělí a ve středu z důvodu úředních hodin prodlouženou otvírací dobu až do 17 hodin, už před 16. hodinou na místě čekal pouze menší hlouček ukrajinských běženců. Zbytek prostranství zel prázdnotou. A tak dobrovolníci z neziskových organizací skládali deštníky a uklízeli okolí provizorního úřadu, aby vše mohli začít opět v úterý brzy ráno chystat.