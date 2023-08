Andělé, drag queens a rodiny s dětmi. Koho potkáte na letošním Prague Pride?

Duhové rodiny Narovnání práv

Jan Tomášek (vpravo) s partnerem Janem Klinkáčkem na Pridu

Strávit víkend v Praze na 13. ročník Prague Pride přijede letos z Libereckého kraje Jan Tomášek s partnerem a dcerou. „Chceme si s malou užít průvod, jít na Letnou a v neděli se podívat na Střelecký ostrov,“ těší se.

„Je to pro nás příjemně strávený den, člověk se cítí dobře. Jde tam cítit síla komunity. Je pro nás důležité se zúčastnit také proto, že to může být přínosné pro ostatní účastníky, kteří uvažují o rodině. Můžeme jim ukázat, že to jde,“ doplnil Tomášek, který je se svým partnerem Janem Klinkáčkem ve vztahu téměř sedm let.

Střízlivýma očima

Za aktuální téma vnímá Tomášek uzákonění manželství pro všechny a narovnání práv. „Je to pro nás důležité i kvůli tomu, že máme dítě a bylo by fajn, kdybychom k němu mohli mít oba stejný právní vztah,“ sdělil. V současné době je jako zákonný zástupce dítěte totiž možný pouze jeden z páru. Druhý k potomkovi právně nemá žádný vztah.

Ačkoli by si Tomášek přál, aby zákon umožňující manželství stejnopohlavním párům na podzim prošel parlamentem, má střízlivá očekávání. „Situace i samotná nálada ve společnosti se podle mě hodně mění. Bude záležet na tom, jak se politici rozhodnou v rámci politických stran a toho, co se od nich očekává,“ dodal.

Půjdete na letošní Prague Pride? celkem hlasů: 104 Ano 12 %(13 hlasů) Ne 86 %(89 hlasů) Ještě nevím 2 %(2 hlasů)

Za zrovnoprávnění LGBT+ lidí dlouhodobě bojuje iniciativa Jsme fér, která při příležitosti Pridu připravila výstavu na Václavském náměstí s názvem Děti a rodiny, které stát neuznává.

„Soubor obsahuje fotografie deseti českých gay a lesbických rodin s dětmi, které se v současné nestabilní době snaží budovat rodinné štěstí i přes to, že jim stát neposkytuje právní ochranu, výhody a záruky, jaké dává manželům,“ uvádí Jsme fér.