Roušky ve třídách zůstanou. Vojtěch bude jednat s Plagou

Vojtěch dříve navrhoval, aby povinnost roušek a respirátorů i při výuce ve třídách zůstala až do konce školního roku. „V pondělí nikoliv, myslím si, že v pondělí se s panem ministrem školství uvidíme a společně s hygieniky, s paní hlavní hygieničkou (Pavlou Svrčinovou) to budeme probírat,“ odpověděl Vojtěch na otázku, zda i v pondělí budou muset žáci roušky nosit dál.

„V průběhu příštího týdne v tomto směru budeme chytřejší,“ řekl Vojtěch. Připomněl, že od počátku tohoto týdne vláda dál rozvolnila opatření proti šíření nákazy a s vyhodnocením této změny bude dobré počkat dva týdny.

Roušky by žáci podle Plagova pondělního vyjádření i po případném zmírnění pravidel asi nadále museli nosit na chodbách či v šatnách škol. Svrčinová dříve uvedla, že vláda by o odložení ochrany dýchacích cest ve školách mohla rozhodnout asi dva týdny po 24. květnu, tedy právě příští týden.

Ochranu nosu a úst nechce ministr rušit ani v MHD. „V tuto chvíli bych nechtěl říkat, jak kompletně sundáme roušky nebo respirátory. Myslím si, že to je nějaké základní bariérového opatření. Zabrání šíření choroby, zejména právě v těch místech, kde je velká koncentrace osob. Také v nesourodých kolektivech, což je třeba právě městská hromadná doprava,“ řekl Vojtěch v ČT.

Zhoršení situace by podle něj mohlo nastat kvůli šíření mutací viru. „Máme před sebou určité riziko importu mutací. Pokud by tady došlo k nějakému většímu rozšíření mutací, tak by to skutečně ještě mohlo vyvolat problémy a zhoršení situace,“ dodal.

Vojtěch se vyjádřil také k dodávkám vakcín. Česká republika podle něj nemá přesné informace o tom, kolik jich firmy v příštích měsících dodají. V červnu by se podle plánu mělo jednat asi o tři miliony dávek.