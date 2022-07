Pomoc potravinové banky může letos vyhledat až čtvrt milionu Čechů. Zásoby se však tenčí a sklady se plní pomaleji. „Jak já bych si dala kousek sýra! Mohl by se v těch taškách někdy objevit. Ale asi by se zkazil. No, uvidíme, co tam bude. Nějak jim to dneska trvá,“ zmíní před reportérkou MF DNES ve frontě na balíček asi pětatřicetiletá Veronika, která tuto pomocnou ruku přijímá pravidelně.