Uprchlická centra i rodiny. Přibývá těch, co potřebují pomoc potravinových bank

V jarní sbírce potravin, která proběhla o uplynulém víkendu, darovali lidé na 325 tun zboží, z toho 292 tun potravin a 33 tun drogerie. Proti loňsku to je zatím o sedm tun více. Výsledné číslo může být vyšší, internetová sbírka totiž ještě neskončila. Současně se ale do akce zapojilo o třetinu prodejen více. A hlavně: od té doby výrazně stoupl zájem.

„Jsme spokojeni. Nakonec se vybralo více než loni na jaře, a to i přesto, že lidé v posledních týdnech hojně pomáhali při uprchlické krizi,“ okomentovala jarní termín potravinové sbírky ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.

Pro provoz samotných bank jsou podle ní sbírky potravin, které se konají dvakrát ročně, velmi důležité.

„Nejen z hlediska množství potravin, které do skladů bank přinese, ale také proto, že jde o období v roce, kdy lidé mohou darovat a podpořit ty, kteří jsou v nouzi velmi jednoduchým a transparentním způsobem. Dar potravy je tím nejelementárnější, co lze poskytnout už od počátku lidské civilizace,“ popsala.

Kromě toho dává sbírka příležitost darovat i těm, kteří sami nemají příliš prostředků navíc - symbolickým způsobem ukázat, že i malá pomoc mnoha lidí ukáže hodně. Během roku totiž obecně veřejnost potraviny moc nedaruje, pokud nedojde na krizovou situaci, jako jsou třeba povodně.

Lidí v nouzi přibývá, zásoby se tenčí

Vzhledem k tomu, že potraviny a další základní potřeby zdražují, lidí, kteří si je nemohou dovolit, neustále přibývá. Zájem o potravinové banky je tak větší. Zatímco dříve ze skladů putovalo na pomoc lidem přibližně 180 tun jídla a drogerie týdně, nyní se objem zvýšil až o polovinu. Kromě běžných klientů navíc banky dodávají jídlo i do uprchlických center.

„Obecně ze zpětných vazeb víme, že přibylo potřebných mezi rodinami s větším počtem dětí a také mezi seniory. Důvodem není jen to, že se zdražuje, ale i to, že k nám spousta lidí teprve našlo cestu a pro pomoc si přišlo,“ popsala Láchová.

O tom dříve mluvila i ředitelka pražské potravinové banky Věra Doušová. Obří nápor zájemců přišel se začátkem epidemie covidu-19. A už neustal. „Pořád to hodně roste, řekla bych, že teď se to ještě zhorší v souvislosti s energiemi,“ řekla dříve pro iDNES.cz. Změnila se navíc struktura zájemců. Zatímco dříve to byli spíše lidé, kteří dlouhodobě nepracovali a byli zvyklí žít nezodpovědně, nyní jde o průřez různých skupin.

„Je to širší škála lidí a nejsou to většinou ti, kteří jsou zvyklí nepracovat a dostávat něco zadarmo. Jsou to lidi, kteří pracovali, normálně vše platili, jen je dostala tato doba. Zkrachovala firma nebo bylo zrušeno jejich místo a zůstali bez práce,“ vysvětluje Doušová. Doplňuje, že tito lidé ale většinou docházejí měsíc až dva. Poté se opět postaví na vlastní nohy.

Dostat se k potravinové pomoci přitom není tak jednoduché. V naprosté většině případů pomoc přerozdělují různé odběratelské organizace, které mají s danou potravinovou bankou smlouvu, jako jsou třeba různé neziskovky. Výjimku pak tvoří zmíněná pražská banka, kde vydávají i samostatným osobám. Ale jen těm, kteří mají potvrzení, že pomoc potřebují. To může vydat buď pracovník úřadu či sociální služby.

„Někdy je některá komodita ve velkém nadbytku, například den staré pečivo, a je možno ji poskytnout všem bez výjimky. Pak potravinové banky často poskytují tyto nadbytečné potraviny i tam, kde není nutné posuzovat potřebu klienta. To se ale stává spíše ve výjimečných případech,“ zdůvodnila Láchová.

Málo peněz na provoz

Potravinové banky ale nyní netrápí jen nedostatek potravin a dalších nezbytností ve skladech. Jak se zvyšují ceny energií či pohonných hmot, stoupají i jejich provozní náklady. „V posledních měsících se zvýšily asi o 30 až 40 procent,“ řekla Láchová.

Ministerstvo zemědělství, které provoz potravinových bank financuje, proto do daného dotačního programu přidalo dvacet milionů korun. Celkem tak organizacím půjde 103 milionů. „Ministerstvo zemědělství v současné době připravuje úpravu Zásad pro poskytování dotací kvůli tomuto navýšení. Prostředky budou využity zejména na podporu provozu potravinových bank, u kterých došlo k velkému navýšení objemu shromažďovaných potravin a jejich distribuce potřebným zejména v souvislosti s ukrajinskou krizí,“ uvedl mluvčí resortu Vojtěch Bílý.

Navíc se podle Láchové snaží federace bank jednat i s ministerstvem práce a sociálních věcí, aby byly nějakým způsobem potravinové banky začleněny i do jeho agendy. Podle Jakuba Augusty z tiskového odboru ministerstva práce resort spolupracuje s bankami dlouhodobě. Jednotlivé banky se již několik let postupně zapojují do jednoho z projektů ministerstva. Nyní by se měla zapojit i jejich federace.

„Potravinové banky jsou v roli partnerů, zároveň je na ně napojena síť dalších organizací, které se na projektu podílejí. Efektivně se tak distribuuje pomoc přímo mezi potřebné, domácnosti a podobně. Potravinové banky také shromažďují poptávku po vybraných typech zboží, které potom v rámci projektu získávají na základě pravidelných objednávek,“ uvedl.