Místo sedmi tun týdně vydává potravinová banka jedenáct, jídlo ale dochází

Ze skladu Potravinové banky Ústeckého kraje v Terezíně rozvezli jen za uplynulý týden kromě dosavadním odběratelům i pomoc pro čtyři tisíce ukrajinských uprchlíků ubytovaných v okresech Ústí nad Labem, Litoměřice, Děčín a Teplice.

„Zásoby máme tak na dva týdny a pomalu nám dochází zdroje, kde můžeme pomoc poptávat. Něco jsme dovezli ze spolupracující potravinové banky v Drážďanech, ale to hned rozdělíme,“ přibližuje současnou situaci ředitelka banky Andrea Marksová.

„Před vypuknutím uprchlické krize jsme týdně rozdali asi sedm tun potravin, teď se nám množství navýšilo o další zhruba čtyři tuny,“ dodává s tím, že toto číslo zahrnuje i odběratelské organizace, které se například starají o sociálně slabé.

Kromě větších měst poptávají potravinovou pomoc i menší vesnice. „Zaváželi jsme třeba potraviny pro tři rodiny ubytované v Křešicích u Litoměřic či na ubytovně ve Velkých Žernosekách,“ sdělila ředitelka.

Některé Ukrajinky si potravinovou pomoc zajišťují přímo v bance. „Jsme zaregistrovaní na portálu NašiUkrajinci.cz, ženy si našly kontakt a přijedou si přímo k nám. Je to jednodušší pro ně i pro nás,“ doplňuje.

Obrovská poptávka je podle ní aktuálně hlavně po pohance. „Ukrajinské ženy z ní vaří nejrůznější varianty jídel a v nabídce ji vůbec nemáme,“ uvedla ředitelka. Velký zájem pak je stále i o trvanlivé potraviny, rýži nebo balené vody.

Potřeba je jídlo do ruky

Zhruba na týden mají zásoby v obecně prospěšné společnosti Džbánsko, která je členem Potravinové banky Ústeckého kraje a pomáhá zásobovat okresy Louny, Most a Chomutov.

„Nejkritičtějším obdobím pro nás byl začátek války na Ukrajině, kdy začali uprchlíci přijíždět. To jsme rozdali kolem 11 tun potravin během jednoho týdne,“ uvedl předseda správní rady společnosti Marek Štěpán. Aktuálně nejvíc chybí paštiky, dětské a kojenecké výživy nebo sušenky. „Potřebujeme takové to jídlo do ruky, které si mohou lidé sníst hned,“ dodává.

Nejen potraviny, ale i drogerii, a především úklidové prostředky shání Charita v Litoměřicích. Ta se stará o ukrajinské ženy s dětmi ve třech ubytovnách ve městě, kde si samy vaří. „Zavážíme je ve středu a v pátek, kdy rozvezeme několik stovek kilogramů potravin,“ uvedla ředitelka charity Karolína Wankovská.

I tady podle ní scházejí hlavně trvanlivé potraviny, ale i vajíčka, mléko, mouka nebo masové konzervy. „Ale potřebujeme i brambory nebo červenou řepu a mrkev. Nastudovali jsme si ukrajinský jídelníček, abychom sháněli suroviny, na které jsou ženy a děti z domova zvyklé. Třeba řepa nás vůbec nenapadla,“ usmívá se ředitelka.

„Vedle potravin pak sháníme i pastelky, tužky, pera, sešity, školní batohy, některé děti už začnou chodit do školy,“ věří Wankovská, že pomoc veřejnosti neustane.