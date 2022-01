Strany přiznávají, jak utrácely za kampaň. Nechybí kamion, zmrzlina či jarmark

Strany a hnutí mají čas na zveřejnění výdajů za kampaň do pondělní půlnoci. Do dopoledne náklady nezveřejnila vítězná koalice SPOLU. „Lhůta pro předložení zpráv a účetnictví vyprší teprve dnes o půlnoci, pak teprve se bude úřad daty zabývat,“ uvedl pro iDNES.cz Jan Outlý z ÚDHPSH, který je pověřen koordinací kontrol voleb do Poslanecké sněmovny. Strany mají limitovaný rozpočet 90 milionů korun.

Hnutí ANO, která v podzimních volbách skončilo na druhém místě své účetnictví již zveřejnilo. Na kampaň v loňských volbách dalo 87,6 milionu korun, zhruba o tři miliony více než v roce 2017.

Mezi náklady nechybí například suroviny na zmrzlinu, kterou expremiér Andrej Babiš nabízel loni v srpnu v Průhonicích. Za suroviny podle účetnictví dal přes 40 tisíc korun.

Tehdy na autogramiádu se zmrzlinou však dorazily i desítky odpůrců očkování i politiky minulé vlády. Jeden z protestujících z davu po premiérovi hodil vejce. Babiš nakonec odešel do nedaleké restaurace, kde jej zvenku hlídali těžkooděnci, a na mítink se již nevrátil.

Během volební kampaně hnutí ANO se na náměstí v Průhonicích rozdávala také zmrzlina. Na dlažbě jsou nakreslené křížky za oběti epidemie covidu. (7. srpna 2021)

Hnutí ANO také do výdajů zahrnulo využití ochranky či služebních vozů. Dodatečné informace jsou označené - Užití služebních vozidel ministrů v rámci kampaně (oceněno cenou obvyklou dle počtu ujetých km a typu vozidla) a ochranky.

Volební dopis vyšel na téměř 5 milionů korun

Například za tyto služby pro Andreje Babiše dalo hnutí ANO 101 tisíc korun. Za exministra Karla Havlíčka dalo částku 59 tisíc korun, za Alenu Schillerovou pak 57 tisíc korun. Ve výčtu u služeb nechybí ani exministr Richard Brabec, Lubomír Metnar či exministryně Klára Dostálová.

Na několik milionů také vyšla kniha Sdílejte, než to zakážou!, kterou Babiš vydal v létě a jež obsahovala mimo jiné jeho vizi obnovy České republiky po koronavirové pandemii nebo kritiku Pirátské strany.

Volební dopis tehdejšího premiéra Babiše stál téměř pět milionů korun. Milionové částky šly na mediální a on-line kampaň, tištěnou reklamu, reklamní plochy či na tisk a roznos volebních novin. Několik desítek také vyšla plavba lodí a další menší částky šly třeba na koblihy.

Hnutí si podle zprávy nevzalo na financování kampaně úvěr. Na peněžitých darech obdrželo zhruba milion korun, přičemž v roce 2017 takto získalo přes 17 milionů.

Koalici Pirátů a STAN stála loňská sněmovní kampaň 81,3 milionu korun. O čtyři roky dříve při samostatné kandidatuře utratily oba subjekty v součtu o 8,3 milionů korun méně.

Koalice SPOLU a Piráti a starostové podepsaly memorandum o vůli vytvořit většinovou vládu. Zleva Marian Jurečka, Markéta Pekarová Adamová, Petr Fiala, Ivan Bartoš, Vít Rakušan (9. října 2021)

Před sněmovními volbami v roce 2017 dali Piráti na kampaň necelých 16,3 milionu korun, STAN stála samostatná kampaň po krachu předvolební koalice s lidovci 56,7 milionu korun. Piráti tehdy skončili ve volbách třetí za ANO a ODS a získali 22 poslanců, STAN do dolní komory s 5,18 procenty pronikli jen těsně a získali šest mandátů.

Při loňské společné kandidatuře se Piráti podle koaliční dohody se STAN na kampani podíleli z větší části. Z vlastních zdrojů se zavázali na společnou kampaň přispět 33 miliony korun, STAN 16 miliony.

Jarmark vyšel na miliony korun

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) vynaložilo na kampaň v loňských volbách do Poslanecké sněmovny 75,9 milionu korun, o více než 40 milionů víc než v roce 2017, kdy částka činila 33,2 milionu.

Mezi nejdražší položky v kampani se řadí tisk a distribuce stranických novin nebo pronájem reklamních ploch. Další vyšší náklady si vyžádaly plánování a organizace akce Český jarmark, v němž SPD nabízela potraviny za nižší ceny než v kamenných obchodech. Za organizaci jarmarku dalo hnutí přes tři miliony korun. Výroba plakátů, letáků a zajištění hudby na akci pak vyšlo na další desítky tisíc.

Za organizaci a plánování akce “SPĎák“ dalo hnutí téměř 800 000 korun. Současně si nechalo od muzikálového zpěváka Petra Koláře nazpívat hymnu SPD. Za vystoupení Petra Koláře dalo 121 000 korun.

SPD využije v předvolební kampani kamion nazvaný SPĎák. (15. července 2021)

Hnutí si vzalo na financování kampaně také krátkodobý bankovní úvěr pět milionů korun. Na úvěr upozornila již dříve redakce iDNES.cz. Hnutí úvěr mělo i při sněmovních volbách v roce 2017, kdy si vzala úvěr 18 milionů korun. Tehdy předseda strany Tomio Okamura a místopředseda Radim Fiala ručili svým majetkem. Na peněžitých darech získalo 3,1 milionu korun.

ČSSD dala loni na sněmovní kampaň necelých 54,4 milionů korun, zhruba o 31 milionů méně než o čtyři roky dříve. Do dolní komory se nedostala. Desítky tisíc vynaložila za reklamu na sociální síti. Další stovky tisíc utratila za volební noviny či plakáty. Za online propagaci poté utratila zhruba půl milionu korun či grafické práce.

Některé ještě účetnictví neodevzdali

Do voleb v roce 2017 vstupovala ČSSD jako nejsilnější sněmovní subjekt, tehdejší nejdražší kampaň za 85,3 milionu korun jí ale vynesla jen šesté místo za 7,27 procenta hlasů a 15 mandátů. Loni pokles pokračoval, když strana dala na volby přibližně 54,4 milionu korun, ale se ziskem 4,65 procenta hlasů nepřekročila poprvé za dobu samostatné ČR zákonnou pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny.

Nový předseda ČSSD Michal Šmarda si jako jeden z cílů stanovil řešení špatné ekonomické situace strany. Prosincový sjezd rozhodl, že financování kampaně prověří stranická kontrolní komise, protože schválený rozpočet byl podle některých delegátů překročen asi o deset milionů korun.

Oficiální slavnostní zahájení kampaně ČSSD, na kterém strana představila své lídry kandidátek jednotlivých krajů. Jan Hamáček společně s Janou Maláčovou během představování dalšího směřování strany. (22. srpna 2021)

ČSSD v tomto volebním období získá od státu 62,6 milionu oproti 130,8 milionu z minulého. Tíží ji i soud s dědici právníka Zdeňka Altnera o odměnu za zastupování strany ve sporu o Lidový dům. Podle dřívějšího verdiktu měla Altnerovi vyplatit 18,5 milionu korun a smluvní pokutu 318 milionů korun. Nejvyšší soud ale vrátil spor na začátek.

Podle deníku Právo se první škrty dotkly v ČSSD stranického aparátu. List koncem minulého roku napsal, že strana se rozhodla zrušit okresní tajemníky a postupně snížit počet zaměstnanců na dvě desítky. V roce 2018 zaměstnávala ČSSD 121 lidí, na konci roku 2020 jich bylo 66. „Ze současných zaměstnanců zůstane jen menšina. Na konci procesu jich bude kolem dvaceti,“ řekl Právu Šmarda.

Účetnictví vedle koalice SPOLU ještě nezveřejnila KSČM, Chcípl PES, Trikolóra Svobodní Soukromníci či Volný blok.