Nejsou už poslanci, ve Sněmovně zůstali. Věnuji se hlavně kapele, říká Rozner

„Moje hlavní činnost ale pořád je, že pomáhám kapele Argema,“ řekl iDNES.cz Rozner.

„Já jsem podnikal, i když jsem byl poslanec. Snažím se aspoň ze začátku pomoci nové poslankyni, aby to zvládla. Jezdím do Sněmovny, věnuji se tam i práci pro klub, protože to tam znám,“ dodává bývalý poslanec Rozner a také manažer hudební skupiny s tím, že nejde o peníze.

Každý poslanec má na asistenty 50 tisíc korun. Může jich mít přitom i víc a částku mezi ně rozdělit.

V politice se Rozner „proslavil“ hlavně jednou větou, která pak i zlidověla. „Nechci se do toho zabrušovat, abych se pak z toho musel nějak vybrušovat,“ řekl, když se ho před lety MF DNES ptala na povolební vyjednávání SPD s ostatními stranami.

Podruhé pak, když ho na jaře 2019 poslanci nevydali ke stíhání kvůli slovům o „neexistujícím pseudokoncentráku“. Mluvil tak o táboru v Letech na Písecku za druhé světové války.

„Moje vystoupení nemělo jakkoli zpochybnit utrpení lidí během nacistické okupace,“ řekl k tomu ve Sněmovně Rozner. Kritizoval, že bývalá vláda Bohuslava Sobotky vynaložila podle jeho názoru neadekvátní částku na vykoupení vepřína v Letech.

Nechci se o tom bavit, odsekla Melková

Zatímco Rozner o své současné práci ve Sněmovně mluvil ochotně, exposlankyni za hnutí ANO Marcelu Melkovou otázka, proč je pro ni zajímavé být asistentkou poté, co byla poslankyní, popudila.

„Nechci se o tom bavit. Na shledanou,“ řekla pouze stroze Melková, která je podle sněmovních internetových stránek asistentkou tří poslanců ANO. Bývalé hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové, Stanislava Berkovce a Františka Petrtýla.

S iDNES.cz nechtěla mluvit ani exposlankyně ANO Barbora Kořanová, která je nyní asistentkou poslance Roberta Králíčka. Nereagovala ani na volání, ani na SMS zprávu. Kořanová se před volbami neúspěšně snažila prosadit změnu definice znásilnění.

Chtěla, aby za něj nově považováno i to, když jeho oběť není schopna právě projevit svou vůli, nebo není schopna klást odpor. Za ANO bylo v Praze zvoleno pět poslanců a Kořanová, která kandidovala ze šestého místa, je první náhradnicí.

Seděli jsme spolu v kanceláři, říká Plzák

Další bývalý poslanec za ANO Pavel Plzák, který je v tomto volebním období asistentem Jiřího Maška z Královéhradeckého kraje, o spolupráci s kolegou, který byl ve volbách úspěšnější, mluvil ochotně.

„Seděli jsme s kolegou Jirkou Maškem v jedné poslanecké kanceláři, oba se věnujeme zdravotnictví,“ řekl iDNES.cz Plzák, který je lékařem chirurgie oblastní nemocnici v Trutnově. Mašek je záchranář z Hradce Králové.

Plzák je na tom podobně jako Kořanová. Je prvním náhradníkem pro případ, kdyby se některý z poslanců zvolených za Královéhradecký kraj z jakéhokoli důvodu vzdal mandátu.

Zahradník bude Bauerovi předávat zkušenosti

Asistentem poslance ODS Jana Bauera je Jan Zahradník, bývalý hejtman Jihočeského kraje, který byl ještě v minulém volebním období poslancem za občanské demokraty.

„Kolega Bauer mě oslovil, zda by mohl využít mých zkušeností,“ řekl Zahradník. Stranickému kolegovi bude pomáhat zejména při konzultacích v oblasti životního prostředí a energetiky.

Asistentem poslankyně za STAN měl původně být i poslanec za Piráty za Jihočeský kraj v minulém volebním období Lukáš Kolářík, nakonec ho ale strana dokázala prosadit na lepší pozici náměstka ministra vnitra Víta Rakušana.

Z poslanců ČSSD, kteří po říjnových volbách ze Sněmovny zmizeli, se nikdo jako asistent některého z poslanců neuchytil.

Zato už druhé volební období pro Janu Pastuchovou z ANO pracuje jako asistentka Kamila Hamáčková, bývalá žena exministra vnitra a bývalého šéfa ČSSD Jana Hamáčka. „Znám ji ze svého povolání, protože pracuje jako já na záchrance v Liberci,“ uvedla Pastuchová.