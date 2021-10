Babiš podcenil SPOLU, amatéři Piráti, vyřízená KSČM. Experti hodnotí volby

Letošní volby do Sněmovny přinesly několik změn. Pětiprocentní hranici překročily čtyři strany a hnutí, naopak ČSSD, KSČM nebo i Přísaha voliče dostatečně oslovit nedokázaly. Právě to je podle politologa Tomáše Lebedy jedním z překvapení letošních voleb.

„Nečekal jsem, že se všechny tři subjekty, které se v preferencích pohybovaly kolem hranice pěti procent, tedy KSČM, ČSSD ani Přísaha, do Sněmovny nedostanou,“ poznamenal.

S ohledem na volební výsledky šéfové ČSSD a KSČM, tedy Jan Hamáček a Vojtěch Filip, oznámili, že rezignují na své posty předsedů. „V případě lídra komunistické strany jsem tomu začal věřit až ve chvíli, kdy podal rezignaci. Předseda Filip už za sebou má mnoho neúspěchů, doteď se ale nestalo nic. Vždy přijal odpovědnost, ale pokračoval,“ poznamenal politolog Lukáš Novotný.

„Co se týče ČSSD, oni chtěli být krkem, který hýbe hlavou, hýbe hnutím ANO. Přitakávali menšinové vládě, která ztrácela důvěru veřejnosti, která zásadně rozdělovala společnost. Elektorát postupně přecházel zejména k hnutí ANO. Bylo to postupné odumírání sociální demokracie. Měli možnost se bránit. Strana se snížila k tomu, že jejím úspěchem je dostat se

do Sněmovny,“ dodal k současnému stavu nejstarší české politické strany.

Osobně si netroufá říci, kdo by mohl nyní v ČSSD Hamáčka nahradit. Připomenul, že strana má ekonomické problémy a nebude mít peníze za mandáty.



Politolog Jan Kubáček v této souvislosti zmínil například Janu Maláčovou či bývalou ministryni školství Kateřinu Valachovou. „Bude to o nějaké odvaze, ale myslím si, že Jana Maláčová bude mít tendenci si o to říct,“ poznamenal.

Superlevice

Podle Ladislava Mrklase jsou výsledky ČSSD a komunistů katastrofální. Že ještě před deseti lety ČSSD vyhrávala volby, a teď se nedostala do Sněmovny, označil jako bezprecedentní. Zároveň připomněl, že ani ODS ve svém nejhorším roce 2013 nebyla ohrožená vypadnutím ze Sněmovny. „U komunistů to byla otázka času a myslím si, že už se do Sněmovny nevrátí,“ dodal.

Sociální demokraté však podle něj dostali historickou šanci k zásadní reformně v mimoparlamentní opozici. Pak si budou moct říct o důvěru voličů a možná se i vrátit na politickou scénu. Změna u nich podle něj možná je, protože levicovou stranu Česko potřebuje.

„Když hnutí ANO odejde do opozice a Babiš pozici jeho lídra pravděpodobně opustí, ANO se zřejmě začne přeskupovat. Je tedy podle mě šance vytvořit novou levicovou stranu, ve které ČSSD bude hrát důležitou roli,“ podotkl. Mohou tam přejít někteří politici z ANO, možná i někteří reformnější komunisté, také třeba Zelení.

„Za čtyři roky možná uvidíme silnou levicovou stranu, která pravicovou vládu vyzve. Ale k tomu je třeba udělat spoustu kroků, spoustu bolestných vnitřních reforem v rámci ČSSD. A je otázka, zda je toho strana schopná,“ zhodnotil.



Porážka Pirátů a vítězné SPOLU

Překvapením letošních voleb bylo i kroužkování u kandidátů koalice Pirátů a Starostů. Zatímco STAN získalo 33 mandátů, přičemž obhajovalo 6, Piráti obhajovali 22 a získali 4. Podle Lebedy je výsledek dán předvolební kampaní, ale také vnitřní komunikací Pirátů, kteří tak dávají „zbraně soupeřům“.

Novotný si osobně nemyslí, že by se Piráti propadli. „Ze začátku byly jejich výsledky šíleně nadhodnoceny. V roce 2017 se dostali do Sněmovny jako něco neokoukaného. Je ale nutné říct, že Piráti z roku 2017 nejsou stejní jako Piráti z roku 2021. Postupně ztráceli důvěru, vyjadřovali se místy velmi amatérsky,“ poznamenal. Podle něj výsledky odpovídají reálným možnostem, které Piráti měli.

Podle politologa Kubáčka je nicméně Vít Rakušan, druhý muž koalice PirSTAN vítězem letošních voleb. „Bude ve vládě, ale neponese tu největší odpovědnost, nebude první terčem. Vít Rakušan zazářil, se Starosty dosáhl nečekané pozice ve Sněmovně, patří k nejvlivnějším politickým silám. Takže z pohledu komfortu je na tom nejlépe Rakušan, z pohledu příležitostí je to Petr Fiala, protože má šanci být premiérem,“ uvedl.

Překvapením letošních voleb podle Mrklase je i to, v jaké míře bylo poraženo hnutí ANO a Andrej Babiš. „Překvapilo mě i to, že koalice SPOLU dokázala zvítězit, a to i v krajích, kde bych to netipoval, jako například Vysočina nebo Jihomoravský kraj,“ poznamenal.

Ohledně koalice PirSTAN dodal, že voliči nakonec vybrali jen jednu z koalic, a to tu, která se mohla jevit, že Babiše porazí. „Myslím, že v nebývalé míře k tomu přispěli i prvovoliči a mladí voliči, kteří se na poslední chvíli zvedli a šli odmítnout Andreje Babiše,“ uvedl s tím, že právě ti zjistili, že hlavním vyzyvatelem je právě koalice SPOLU.

Piráti a Starostové podle něj měli na jaře našlápnuto na výborný výsledek, ale stejně jako Lebeda si myslí, že udělali celou řadu chyb v kampani. A těch se podle Mrklase dopustil také Babiš. „Soustředil se pouze na ně a úplně zapomněl, že tam jako třetí vzadu číhá koalice SPOLU a že číhá přesně na tento velký rozstřel, který nakonec rozhodl,“ dodal s tím, že Babiš podle něj podcenil možnost, že tyto dvě koalice získají takovou většinu, jakou teď mají.

„Odsunuli ANO na druhou kolej, a to teď nemá žádnou šanci, že by mohlo dlouhodobě vládnout,“ popsal. U moci by se ještě chvíli mohlo držet díky demisím nebo podpoře prezidenta Miloše Zemana, ale dlouhodobě jsou premiér Babiš a jeho strana vyřazeni na druhou kolej.



A co bude dál?

Vítěze a poražené nyní známe. Je však otázkou, kdo nakonec bude pověřen sestavením vlády. To má ve svých rukou prezident Miloš Zeman a ten již dříve avizoval, že sestavením vlády pověří vítěze strany. Za něj ovšem nepovažuje koalici, ale jednu politickou stranu. A to je v tomto případě hnutí ANO.

Politologové se nicméně shodují na tom, že by měl prezident respektovat výsledky. „Myslím ale, že by měl respektovat princip voleb a sestavením vlády pověřit toho, kdo je schopný ve Sněmovně najít většinu,“ uvedl Lebeda.

„Jsou to volby v parlamentní demokracii, kde vláda odpovídá Poslanecké sněmovně. Tam mají opoziční koalice jasnou většinu. A prezident na tom nemůže vůbec nic změnit,“ dodal Mrklas.

Podle Kubáčka si Zeman pozve k sobě jak Babiše, tak Petra Fialu. „Miloš Zeman nebude pospíchat a setká se s oběma pány a nechá si předložit jejich další postup a strategii. Může tak nastat kuriózní situace, kdy tu budou vznikat dva vládní projekty. Bude rozhodovat rychlost a také aktivita v Poslanecké sněmovně, protože kdo bude ovládat Sněmovnu, post jejího předsedy a důležité výbory, tak ten fakticky bude ovládat situaci,“ uvedl s tím, že prezident bude „testovat nervy“ obou lídrů.

Osobně navíc očekává, že novou vládu bude mít Česko v nejzazší situaci na jaře 2022. „Teď bude možná několikaměsíční období, kdy se bude ladit, pilovat, možná před Vánoci bychom mohli mít první hlasování o získání důvěry a někdy kolem adventu by se mohlo ukázat, jestli půjdeme cestou Andreje Babiše nebo Petra Fialy. Ale můj odhad je, že na jaře příštího roku před začátkem českého předsednictví Evropské unie budeme mít vládu s premiérem a většinovou podporou Poslanecké sněmovny,“ dodal.