Touha po dobrodružství, problémy doma. Policie loni hledala stovky pohřešovaných

Tehdy dvanáctiletá Michaela Patricia Muzikářová vyrazila 11. ledna 2017 z domova do školy, kam však nikdy nedorazila. Slehla se po ní zem. Do pátrání se zapojila početná policejní jednotka i desítky dobrovolníků, pátrali však neúspěšně. Hlavní podezřelý, partner dívčiny matky, se oběsil. Od zmizení Michaely uplynulo více než pět let. Policisté ji již zařadili do listopadové edice policejních pomníčků.

Mediálně známý je případ podnikatele Jana Moťovského, někdejšího majitele muzea Gottland. V roce 2011, necelé tři roky po jeho zmizení, jej prohlásili za mrtvého. Co se s ním doopravdy stalo, ale dodnes policie neví.

Psychické poruchy či pocit osamocení

Neztrácejí se jenom podnikatelé či manažeři, ale také turisté či senioři. Každoročně se v Česku pohřešuje kolem tří tisíc lidí. Většina případů se vyřeší, některé však zůstávají otevřené i dlouhé roky. V roce 2022 pohřešovali Češi 2 889 lidí. Nevyřešených zůstává 78 případů.

„Z uvedeného celkového počtu bylo pátráno po 1 611 lidech starších 18 let a z tohoto počtu je 46 lidí v aktivním pátrání,“ doplnil ke statistice policejní mluvčí Jakub Vinčálek.

Podle policie je z drtivé většiny příčinou zmizení útěk před problémy. Lidé tak řeší dluhy či případně rozchod s partnerem. Mezi další důvody patří i psychické poruchy, pocit osamocení a nepotřebnosti.

„U lidí mladších 18 let jsou to nejčastěji problémové vztahy s blízkým okolím, problémy ve škole v oblasti chování a prospěchu, touha po dobrodružství,“ doplnil dále Vinčálek.

Ztratil se vám v roce 2022 někdo z rodiny, kamarád nebo známý? celkem hlasů: 17 Ano, ale našel se 18 %(3 hlasů) Ano, ale stále je v pátrání 12 %(2 hlasů) Ne 71 %(12 hlasů)

Češi mizí i v zahraničí

Čechům se však nevyhýbá ani zmizení v zahraničí. Objevují se i případy, které vypadají jako vystřižené z detektivních filmů. V roce 2011 se žena z Česka se dvěma psy nalodila na trajekt na Korsice. Když dojel do Francie, žena na palubě nebyla, jen její psi. Co se stalo, nikdo neví.

Německý týdeník Focus v minulosti upozornil na to, že právě lodě a trajekty jsou velice častým místem, kde mizí lidé doslova beze stop. Někteří podle policie spáchají sebevraždu, další zemřou nešťastnou náhodou, často kvůli nadměrnému pití alkoholu. Zmizení dalších, jako například české turistky, zůstanou nevyřešená.

Pohřešování Rok: Pohřešováno celkem: Dále v pátrání: 2022 (k 6. prosinci) 2889 78 2021 2698 11 2020 2566 15 2019 3264 9

„Počet lidí s přímou vazbou na Českou republiku nebo s bydlištěm v České republice, pohřešovaných v cizině, není standardně statisticky sledovanou položkou. Obecně lze konstatovat, že pohřešování člověka v zahraničí je v drtivé většině řešeno policejními složkami v místě pohřešování,“ poznamenal policejní mluvčí Vinčálek.

Vinčálek současně zmínil, že třeba za rok 2019 není evidovaný žádný pohřešovaný v cizině. „Za roky 2020 a 2021 je to vždy po jednom pohřešovaném člověku,“ doplnil s tím, že pátrání po pohřešovaných v zahraničí je velmi náročné.

„Kvůli odlišným strukturám bezpečnostních složek, jiných legislativních pravidel, různých postupů, jazykových bariér nebo prodlevách mezi žádostí o pátrání a jeho spuštěním na místě,“ vyjmenoval problémy mluvčí.

Kdy se ozvat policii?

Ohroženou skupinou jsou i senioři, kteří rovněž plní policejní statistiky pohřešovaných. Pátrání po ztracených rodičích a prarodičích, a to zcela soukromého rázu, se často objevuje i na sociálních sítích, zejména na Facebooku.

V nejrůznějších skupinách je tak možné narazit na fotografie seniorů, kteří se na vlastní pěst vydali do cizího města a už o sobě nedali vědět. I kvůli vyššímu věku se pak u ztracených seniorů zvyšuje riziko, že budou ohroženi na životě.

Pohřešovaná Marie Pajerová. Policie po ní pátrá od roku 2007. Naposledy ji viděli, když 11. ledna slavila narozeniny ve Světlé nad Sázavou. Z restaurace odešla kolem půlnoci, neví se ale kam. | foto: Policie ČR

Některé příběhy ztracených starších lidí končí tragicky, ale jsou i případy s dobrým koncem. Na začátku listopadu například pardubičtí policisté pátrali po jednaosmdesátileté ženě, která se nevrátila z nákupu.

„Měla jet nakoupit na okraj Pardubic, běžně takto jezdí a většinou se vrací za jednu až dvě hodiny. Tentokrát se tak nestalo, proto to rodina přišla oznámit,“ informovala tehdy mluvčí krajské policie Andrea Muzikantová. Seniorka se nakonec vrátila domů v noci, a to živá a zdravá.

Blízcí ztracených lidí často přemýšlí, kdy už je možné se ozvat policii. Nejsou si totiž mnohdy jistí, zda mohou volat hned, nebo musejí čekat. Žádná oficiální lhůta, po kterou by se na nahlášení muselo čekat, však neexistuje.

„Důležité je nepanikařit, každý se může někde zatoulat. Ale kde je ta časová hranice? Panikařím, anebo už nahrávám případnému pachateli? Vždycky je to velké dilema. Lepší je to oznámit dřív než pozdě,“ uvedl v minulosti pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybár.