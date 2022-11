Po školačce se před pěti lety slehla zem. Policie ji nikdy nenašla

Pohřešovaná školačka

Dvanáctiletá Michaela Patricia Muzikářová bydlela s matkou v Ústí nad Labem. 11. ledna 2017 ráno vyrazila z domova do školy, která byla vzdálená asi půl kilometru. Do školy však už nedošla.

Její matka ji naposledy viděla předchozí den, 10. ledna. V předvečer dívčina zmizení byl také naposledy aktivní její telefon. „Její mobil byl naposledy aktivní 10. ledna kolem 21:30, kdy se z něj přihlásila na Facebook, pak už ne,“ uvedl kriminalista Martin Charvát.

Do školy si Michaela telefon nevzala. To však nemuselo ještě nic znamenat, podle zjištění policistů si do školy mobil většinou nebrala.

Policie původně pracovala s verzí, že dívka mohla zmizet už 10. ledna večer nebo v noci. Matka sice byla přesvědčená, že dívka v noci byla doma, ale večer ani ráno ji neviděla. 11. ledna matka odcházela do práce již v pět hodin ráno a podle svého tvrzení nekontrolovala, jestli je dcera doma. Zmizení nahlásila týž den v podvečer.

Den po zmizení začal na případu pracovat více než dvacetičlenný tým policistů. Kriminalisté vyslechli desítky lidí včetně rodiny, kamarádů a spolužáků. Prohlédli stovky hodin kamerových záznamů, prověřili desítky tipů od lidí. Policisté, strážníci i desítky dobrovolníků prohledávali okolí dívčina bydliště, pátrali v lesích na Ústecku i na místní skládce.

„Prolezli také kanály, popelnice i okolní garáže. Tam dokonce odklízeli i sníh na střechách,“ řekla tehdy pro iDNES.cz paní Iva, sousedka Michaely z posledního patra domu.

Stopu se pokoušel najít i pes z Německa, cvičený na hledání dětí. Po dívce pátrala i policie v zahraničí. Najít jakoukoli indicii se však nepodařilo.

Mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová tehdy uvedla, že kriminalisté pracují se dvěma verzemi. „Jednou z nich je, že dívka odešla sama, druhá je, že se stala obětí trestného činu,“ řekla.

Zlom nastal 20 dní po Míšině zmizení, kdy se oběsil partner dívčiny matky Otakar S. Jeho tělo bylo nalezeno v Čeminech u Plzně, kde bydlel. Pro kriminalisty byl hlavním podezřelým, policisté ho kvůli zmizení dívky několikrát vyslýchali.

Otakar S. byl navíc obžalovaný za pohlavní zneužívání jiné dívky, případ ale ústecký soud nestačil projednat. Nikdy se neprokázalo, zda měl na Michaely zmizení nějaký podíl. Je to však pro policii nejvíce pravděpodobná verze.

„Pohřešovaná s ním odešla dobrovolně, buď pod nějakou legendou, nebo protože spolu byli domluvení a během únosu došlo k nešťastné události, která vedla k její smrti (například hádka, předávkování léky),“ cituje Ústecký Deník z vyšetřovacího spisu.

Policisté případ v září roku 2017 odložili. „Nevíme, kde Michaela je,“ přiznal tehdy vyšetřovatel Martin Charvát. „Nemáme jinou konkrétní osobu, kterou bychom podezřívali, než Otu S., bývalého přítele dívčiny matky, který spáchal sebevraždu,“ dodal.

„Kdybychom měli dostatek důkazů, tak bychom ho obvinili. Spáchal ale sebevraždu a nám se do té doby nepodařilo shromáždit dostatek důkazů,“ dodal vyšetřovatel. Policie nyní doufá, že do případu vnese jasno zařazení do speciálního kalendáře, ve kterém zveřejňují dva „pomníčky“ každý měsíc. Rozeslali ho do českých věznic.

Mrtvý bezdomovec v Karlíně

Dodnes nevyřešený zůstává i případ vraždy bezdomovce z pražského Karlína. Jeho tělo našel pejskař 11. listopadu 2010 po čtvrté odpoledne poblíž stanice Invalidovna. Leželo na travnatém pásu mezi Rohanským nábřežím a Sokolovskou ulicí. K vraždě došlo ve stejný den mezi desátou hodinou ranní a čtvrtou odpolední.

Neznámý pachatel útočil nožem a způsobil oběti více než třicet bodnořezných poranění v horní části těla. „Tělo muže, jehož totožnost neznáme, ohledal policejní lékař. Nalezl bodnořezné rány nejen na krku, ale i na trupu,“ řekla v minulosti pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Andrea Zoulová.

Kriminalisté při zjišťování identity zavražděného žádali o pomoc i veřejnost. Zveřejnili tehdy jeho fotku, na které má muž na obličeji viditelné rány.

Po čase policie zjistila, že jde o občana Slovenska, který však už delší dobu pobýval v České republice. Byl bezdomovec a přespával po ubytovnách, v parcích nebo na lavičkách. Často chodil do sázkových kanceláří, kde tipoval na zápasy.

Později kriminalisté uvolnili i kamerové záznamy, které měly pomoci objasnit, kdo má vraždu na svědomí. Na záběrech z městské kamery kolem místa, kde byl později muž nalezen, projíždí bílá dodávka, která zastaví opodál.

Z travnatého pásu poté vyběhne trojice mužů, zrovna když podél silnice prochází další neznámý člověk. Ten se po chvíli vydá stejným směrem, jakým utekli muži. Podle policistů právě oni mohli sázkaře zavraždit.