Před devíti lety zmizela těhotná Renata Gašparová. Policie ji nikdy nenašla

Jednatřicetiletá Renata Gašparová žila se svým přítelem Dominikem na Slovensku. Poté se však rozešli, Renata se vrátila do Česka a až později zjistila, že je v jiném stavu.

Po návratu ze Slovenska žila těhotná Renata na ubytovně v Uherském Hradišti. Jednoho letního dne za ní přijel expřítel na návštěvu. Matka Renaty tvrdí, že s ním údajně měla řešit alimenty. Druhý den již dcera měla vypnutý mobil a do té doby ji nikdo neviděl.

„Nepřeji to nikomu zažít. V den, kdy zmizela, jsme byly domluvené, že se sejdeme. Zavolala mi, že ještě zajede za Dominikem, aby se dohodli na alimentech. Od té doby se mi neozvala,“ řekla matka Renaty webu cas.sk. Její zmizení však matka nahlásila až dva měsíce poté. Oficiálně je tedy Renata Gašparová prohřešovaná od 2. října 2012.

Její mobilní telefon se naposledy podařilo zachytit na Slovensku, odkud pocházel i její bývalý přítel. Její matka byla přesvědčená, že dceru zavraždil právě on. Byl hlavním podezřelým i pro kriminalisty.

Policisté prohledávali okolí jeho domu v obci Stará Turá a pomocí těžké techniky pročesávali i okolí zahrady. Neúspěšně. Policistům komplikovala pátrání i dvouměsíční mezera mezi dnem, kdy byla jednatřicetiletá zdravotní sestra naposledy viděna, a momentem, kdy matka nahlásila její zmizení.

„Renata Gašparová je asi 160 cm vysoká, má hnědé oči a rovné černé vlasy dlouhé do půli zad,“ popisuje policie pohřešovanou ženu. Renatu Gašparovou policisté zařadili do kalendáře, ve kterém se každý měsíc věnují dvěma dlouho neobjasněným případům. Kalendáře zaslali do věznic po Česku a doufají, že právě z kriminálního prostředí přijdou informace, které by mohly s objasněním „pomníčků“ pomoci.

Muž šel s odpadky, našel mrtvé miminko

Policie se prostřednictvím kalendáře snaží objasnit dlouho nevyřešené případy. V únoru připomíná vraždu novorozence v Liberci (1. února 2022)

Do únorového policejního kalendáře policisté zařadili také dosud neobjasněný případ vraždy novorozence. Došlo k ní v sobotu 11. února 2017.

Jeden z obyvatel libereckého bytového domu šel v sobotu dopoledne vysypat odpadky. U popelnic ho však čekal hrůzný nález - v plastovém kontejneru na odpadky leželo mrtvé tělo novorozence. Muž ihned zavolal policii, na místo vzápětí dorazila i pohřební služba.

Dítě se zřejmě narodilo předešlého dne nebo během noci mezi pátkem 10. a sobotou 11. února 2017. Policie tehdy žádala o pomoc veřejnost, sháněla řidiče aut se zabudovaným kamerovým systémem, kteří se v sobotu dopoledne pohybovali okolo ulice Na Bídě.

Vyšetřovatelé rovněž pátrali po matce novorozence, obrátili se i na zaměstnance lékáren, kde neznámá žena mohla požadovat léky na poporodní komplikace nebo takové problémy konzultovat.

Policie pracovala i s verzí, že místo nálezu vůbec nemuselo souviset se ženou z Liberecka. Mrtvé dítě mohl někdo do Liberce dopravit z jiného regionu republiky nebo ze sousedního Polska či Německa.

Miminko nechaly úřady pohřbít v utajení v Machníně u Liberce. Hrob, ve kterém je rakev s ostatky dětského tělíčka uložený, není nijak označený.