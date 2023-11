Šance vidět polární záři zůstává. Astronom vysvětluje, proč byla zbarvená rudě

„V těchto měsících se pozvolna dostává Slunce do maxima svojí aktivity, což se stává jednou za zhruba 11 roků. Během toho dochází k tomu, že Slunce bouří a uniká z něj překotným způsobem hodně nabitých částic, nejenom takzvaným slunečním větrem, ale i prostřednictvím výbuchů, kterým se říká erupce. Pokud taková erupce namíří přímo k Zemi, je velká šance, že bude vidět úkaz jako včera,“ řekl iDNES.cz Horálek.

Podle České astronomické společnosti částice přišly zřejmě ve dvou vlnách. „Tyto nabité částice dorazily v neděli k Zemi a silně rozbouřily zemskou magnetosféru. Na obloze se večer rozhořela krásná polární záře, která byla vidět i z části území Česka a Slovenska,“ uvedli astronomové.

Záře se celkem běžně vyskytuje v polárních oblastech, v nižších zeměpisných šířkách je vzácná. Podle Horálka ale kvůli maximu aktivity Slunce se šance, že podobné úkazy bude možné pozorovat i v následujícím měsíci, zvyšuje. Zachytit ji bude ale možné spíše fotograficky.

Horálek, který se věnuje i astrofotografii, radí, že pořizovat fotky je nejlepší mimo města a hlavně je potřeba stativ. „Lepší než telefony jsou určitě zrcadlové kamery, které jsou citlivější,“ dodal Horálek.

V neděli nebyly k pozorování ideální podmínky

Polární záře, která se nad Českem objevila, byla zářivě rudá. V severských zemích je typicky zbarvena do zelena. „Polární záře má různé barvy na výšku, je to vlastně sloupec barev. Dole nízko nad zemí je zbarvena do zelena a čím výš jste nad zemí, tak to přechází do červena. My se na našem území na polární záři díváme z boku, málokdy je přímo nad našimi hlavami, tak vidíme rudou barvu. Ale byla vidět i zelená, která je většinou schovaná pod obzorem,“ přiblížil Horálek.

Je ale nutné mít dobré povětrnostní podmínky, tedy čisté nebe s výhledem k severnímu obzoru. Lépe je vidět právě na podzim nebo na jaře. Polární zář je možné pozorovat především v noci. Velká část českého území byla v neděli pod mraky, což nebyly pro pozorování polární záře ideální podmínky.

Astronom podotkl, že se šance na zjevení polární záře dá odhadnout několik dní dopředu podle aktivních oblastí na Slunci. „O nich víme, protože jsou sledované dalekohledy a družicemi. Pokud dojde k erupci, astronomové jsou schopni vypočítat třeba šedesátiprocentní šanci na polární záři. Potvrzení, jak intenzivní úkaz bude, je ale možné jen pár desítek minut před tím, v neděli to bylo zhruba čtyřicet,“ uvedl Horálek.

Meteopress @MeteopressCZ 😮☄️Tohle je nádhera! Prozatím maximum polární záře z naší webkamery v obci Stanča na Slovensku.

Podle Horálka další zajímavý vesmírný úkaz nastane již tento čtvrtek 9. listopadu. „Ten je spíše pro fajnšmekry, protože to není až tak úplně dobře vidět, pokud nebude jasné počasí a hlavně je potřeba vědět, kam se koukat. Nastane zákryt Venuše měsícem. Bude to ve dne a ti, kteří budou mít čisté nebe a najdou měsíc, tak uvidí i Venuši,“ uvedl Horálek.

Dodal, že ze 14. na 15. prosince přijde vyvrcholení meteorického roje Geminidi. V případě bezoblačné oblohy bude možné pozorovat padání kolem 150 meteoritů za hodinu.