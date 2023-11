Najdeme druhou Zemi, věří český astrofotograf, jehož snímky obletěly svět

Na svých stránkách se prezentujete jako amatérský astrofotograf. Není to zbytečná skromnost, když jsou vaše snímky známé po celém světě?

Na pomyslný strom slávy není potřeba vylézt až úplně nejvýš. Je doba, která říká čím výš, tím líp, ale já jsem amatér, protože jsem nikdy nevystudoval astronomii ani fotografii. Ke všemu jsem se prokousal sám a někdy metodou pokus - omyl. Je to můj obří koníček, který mě drží celý život. Více než 30 let jsme se starali o těžce postiženého syna na vozíku. Jeden mohl dělat něco svého, druhý byl takzvaným dévéťákem (DVT - dozorčí vojenského tělesa - pozn. red.), a takhle jsme se stále točili. Zkrátka: když jsem mohl utéct do hlubin vesmíru, bylo to fajn minimálně na vypláchnutí hlavy. Moje paní dělala to samé, ale na zahradě.

Mezi těmi všemi zprávami mi přišla i jedna od vědců z Arizony, kteří šli s Elonem Muskem vyjednávat, jestli by šlo jeho satelity ztmavit. Je až neuvěřitelné, že můj snímek skončil na stole přímo u Muska.